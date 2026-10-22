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Mời đón đọc Huế ngày nay số 566, phát hành ngày 2/11

HNN.VN - Trên trang Thời sự - Chính trị có bài viết Doanh nghiệp kỳ vọng chính sách đi vào thực chất, phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp cận vốn, mặt bằng, thị trường và thực hiện các quy định mới.

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 Trang nhất Báo Huế ngày nay phát hành ngày 2/11 

Bài viết tập trung vào kỳ vọng đối với Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các luật sửa đổi liên quan, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chính sách phải dễ tiếp cận, giảm chi phí tuân thủ và sát thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Ở trang 3 có bài viết Luật Phát triển đô thị: Cơ hội nào cho Huế?, phân tích cơ hội từ những cơ chế mới về quy hoạch, phân quyền, huy động nguồn lực và tổ chức không gian phát triển. Bài đặt vấn đề vận dụng chính sách vào thực tiễn đô thị di sản Huế, gắn với các dự án chỉnh trang, giải phóng mặt bằng, phát triển giao thông công cộng và liên kết vùng Huế - Đà Nẵng.

Chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản ở trang 4 phản ánh việc người nuôi thủy sản ở Huế chủ động thay đổi đối tượng, mô hình nuôi để thích ứng với biến động độ mặn, nhiệt độ và môi trường. Bài đề cập mô hình nuôi xen ghép, lồng HDPE, ứng dụng thiết bị IoT giám sát môi trường nước, qua đó cho thấy yêu cầu chuyển từ sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang kiểm soát rủi ro bằng kỹ thuật và công nghệ.

 

Những thông tin về Du lịch và Giáo dục được đề cập trên trang 5

Bài viết Dịch vụ du lịch: Giữ giá, giữ niềm tin ở trang 5 đề cập nỗ lực của doanh nghiệp du lịch Huế trong kiểm soát chi phí, giữ ổn định giá tour và bảo đảm chất lượng dịch vụ trước biến động giá nhiên liệu. Bài nhấn mạnh sự phối hợp giữa doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung ứng, cũng như việc thực hiện đúng cam kết với du khách.

Nếp nhà trong câu chuyện của người già trên trang 6 khắc họa ba câu chuyện về người cao tuổi ở Huế. Bài viết gợi mở vấn đề chăm sóc người cao tuổi, đồng thời nhấn mạnh việc gìn giữ những giá trị văn hóa, nếp sống Huế qua các thế hệ.

Siết chặt công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản ở trang 7 phản ánh tình trạng chậm hoàn thổ, phục hồi môi trường tại các mỏ khoáng sản sau khai thác. Theo số liệu bài viết, Huế có 24 khu vực khoáng sản chưa hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ, trong đó 12 trường hợp đã bị xử phạt hành chính. Bài nêu những bất cập qua thực tế tại các mỏ Cồn Lê, Vũng Nhựa và yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Huế ngày nay
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