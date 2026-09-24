Đón đọc Huế ngày nay số 535, phát hành ngày 26/9

Trang Nhất của Huế ngày nay số này.

Khi những khoảng rừng ấy dần biến mất, điều mất đi không chỉ là cây xanh, mà còn là một lớp phòng thủ tự nhiên trước bão tố, xói lở và những tác động ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.

Trong các thông tin thời sự ngày 25/9, nổi bật là hoạt động của đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy Huế về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và gia đình. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Lâm, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm đánh giá Huế có nguồn lực văn hóa. Đồng chí đề nghị Huế chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “quản trị”, lấy mục tiêu, chỉ tiêu, sản phẩm và kết quả làm thước đo; lượng hóa việc triển khai nghị quyết, nhất là nguồn lực đầu tư cho văn hóa, tiến độ số hóa và hiệu quả khai thác các nguồn lực. Thành phố cần xác định nhiệm vụ, dự án dẫn dắt về công nghiệp văn hóa; phấn đấu số hóa 100% di sản, tạo điều kiện để tư nhân tham gia và đẩy mạnh hợp tác công - tư.

Những thông tin thời sự - chính trị nổi bật.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số báo này còn đăng tải nhiều tin, bài viết đáng chú ý như: UBND TP. Huế tổ chức phiên họp thường kỳ; Thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2025; Mở hướng hợp tác đầu tư giữa TP. Huế và Tập đoàn Sun Group; Quy định 212-QĐ/TW: Siết chặt kỷ luật, thích ứng những vấn đề mới; Gỡ vướng mặt bằng nút giao Tỉnh lộ 12B; Đặt tên trường mới: Giữ dấu ấn vùng đất; Để mỗi ngày đến trường đều an toàn…

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