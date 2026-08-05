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Thế giới

Cầu nối giữa ASEAN và các đối tác ở Thái Bình Dương

ClockThứ Năm, 06/08/2026 09:05
Việt Nam vừa là thành viên tích cực, chủ động đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm với ASEAN, vừa là bạn bè lâu năm và đối tác tin cậy của Australia và New Zealand. Đây là lợi thế để Việt Nam phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa hai quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương với ASEAN, hướng đến mục tiêu vun đắp hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng cho toàn khu vực.

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Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-New Zealand ở Philippines. (Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO)

Trong hơn 50 năm đồng hành, Việt Nam và Australia ngày càng gặt hái nhiều thành tựu hợp tác nổi bật trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là yếu tố quan trọng để Việt Nam trở thành cầu nối tin cậy giữa Australia và ASEAN.

Năm 1974, Australia thiết lập quan hệ đối thoại với ASEAN. Hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2014, sau đó là Đối tác chiến lược toàn diện năm 2021. Australia luôn ủng hộ sự đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, tích cực hỗ trợ Hiệp hội xây dựng Cộng đồng và hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Trong cuộc gặp mới đây giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung với Bộ trưởng Phát triển quốc tế, kiêm Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và Bộ trưởng Các vấn đề đa văn hóa Australia Anne Aly, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, hợp tác Mê Công và các cơ chế khu vực, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

New Zealand, một quốc gia khác ở khu vực Thái Bình Dương, đã cùng Việt Nam vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975.

Trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand nhiệm kỳ 2024-2027, Việt Nam đã góp phần quan trọng thúc đẩy đối thoại, tăng cường tin cậy, kết nối các ưu tiên hợp tác và đưa quan hệ hai bên phát triển ngày càng sâu sắc và thực chất. Trong năm 2025, năm đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN-New Zealand, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ cùng các nước thành viên xây dựng và thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, định hướng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-New Zealand trong giai đoạn tới.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters bày tỏ trân trọng sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ ASEAN-New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện và xây dựng các định hướng hợp tác cho giai đoạn mới.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa ASEAN và New Zealand duy trì đà tăng trưởng khả quan, đạt mức 13,3 tỷ USD năm 2025; hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động. Ước tính, trong năm 2025, ASEAN đã đón hơn 630.000 lượt du khách đến từ New Zealand. Với tinh thần tiên phong, trách nhiệm, chủ động, Việt Nam đã bắc những nhịp cầu kết nối ASEAN với các đối tác, thắt chặt thêm tình hữu nghị gắn bó, quan hệ song phương với Australia và New Zealand.

https://nhandan.vn/cau-noi-giua-asean-va-cac-doi-tac-o-thai-binh-duong-post980024.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: cầu nốiASEANđối tácThái Bình Dương
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