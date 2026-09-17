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Hương An phát động thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và hiến đất mở đường

HNN.VN - Chiều 17/9, phường Hương An tổ chức Lễ phát động thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030.

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 Đại diện các tổ chức, đơn vị, làng, dòng tộc... ký cam kết thực hiện các nội dung đã phát động.

Tham dự lễ có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương An; đại diện các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cùng bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, đại diện các làng, dòng họ, người có uy tín và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu được phổ biến những quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; tuyên truyền, vận động tổ chức lễ tang trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp truyền thống văn hóa, tín ngưỡng và điều kiện thực tế của từng gia đình, cộng đồng. Trong đó, vận động thực hiện thời gian tổ chức lễ tang tối đa không quá 72 giờ, đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng, an toàn giao thông; hạn chế những nghi thức rườm rà, lạc hậu và khuyến khích các hình thức mai táng văn minh.

Đối với Cuộc vận động “Hiến đất mở đường”, phường Hương An tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, cây cối và tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông, kiệt, hẻm theo chủ trương, kế hoạch của địa phương. Việc triển khai gắn với yêu cầu công khai, dân chủ, bảo đảm người dân được biết, bàn bạc, tham gia và giám sát.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu trao đổi kinh nghiệm về vận động Nhân dân hiến đất mở đường; thảo luận những giải pháp phù hợp với từng khu dân cư, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Dịp này, đại diện các chi bộ, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, các làng, dòng họ và người có uy tín trên địa bàn ký cam kết thực hiện các nội dung đã phát động, góp phần đưa chủ trương vào đời sống, tạo chuyển biến từ từng gia đình, khu dân cư.

ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Hương Anphát độngthực hiệnnếp sống văn minhtrong việc tanghiến đất mở đường
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