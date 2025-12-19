Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

Trung tướng Hà Thọ Bình gửi lời chúc sức khỏe đến Đức Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân, các linh mục và toàn thể đồng bào giáo dân trong Tổng Giáo phận Huế một mùa Giáng sinh an lành, năm mới tràn đầy hồng ân và hạnh phúc. Đồng thời, thông tin một số kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu; đặc biệt Bộ Tư lệnh Quân khu đã huy động 400 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 1.400 lượt phương tiện để giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hiện nay đang chỉ đạo các đơn vị, Bộ CHQS thành phố Huế huy động lực lượng tổ chức xây dựng lại, sửa chữa nhà ở giúp các gia đình bị thiệt hại theo “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc.

Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao những đóng góp tích cực của Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và đồng bào Công giáo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế. Đồng thời, mong muốn Đức Tổng Giám mục và các Giám mục, linh mục tiếp tục vận động giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đức Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đến thăm và chúc mừng Tổng Giáo phận Huế, đồng thời khẳng định, đồng bào Công giáo luôn trân trọng ghi nhớ những đóng góp, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và nhiều việc làm ý nghĩa khác. Tổng Giáo phận Huế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chung tay xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển lớn mạnh.