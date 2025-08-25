Những tấm lòng luôn hướng về Huế

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Namtặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUANG ĐẠO

Dành nhiều tình cảm cho quê hương

Cuối năm 2021, chúng tôi có dịp theo chân ông Lê Hoài Trung - khi đó là Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đến thăm, tặng quà cho bà con nhân dân tổ dân phố (TDP) 7, phường Thủy Xuân (cũ). Thời điểm đó, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư phải tạm hoãn. Địa phương quyết định tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa, hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Hoài Trung đã ân cần chia sẻ và gửi gắm tình cảm đến người dân TDP 7 nói riêng và phường Thủy Xuân nói chung. Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vượt qua thời điểm dịch bệnh khó khăn và chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, ông Lê Hoài Trung cũng trao quà lưu niệm cùng 10 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ khu dân cư TDP 7; tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng - những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng nghĩa tình, sự quan tâm sâu sắc với người dân cơ sở.

Đại diện người dân địa phương đón nhận những phần quà ý nghĩa, ông Thái Dũng Bảy, Bí thư Chi bộ TDP 7 xúc động chia sẻ, bà con nhân dân rất vui và vinh dự khi được ông Lê Hoài Trung trực tiếp đến thăm và động viên. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương là vô cùng quý giá và ý nghĩa, tiếp thêm động lực giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt và sớm ổn định cuộc sống.

Những năm qua, dù trên cương vị công tác nào, ông Lê Hoài Trung vẫn nhiều lần trở về Huế, đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, nhất là những gia đình còn gặp khó khăn. Đơn cử như dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến thăm, tặng 200 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Lê Hoài Trung đã gửi lời thăm hỏi đến Nhân dân, người lao động. Đồng thời, tin tưởng đây sẽ là động lực để ngay sau Tết, toàn thể công nhân lao động đều trở lại công ty, doanh nghiệp làm việc với tinh thần mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ; các hộ nghèo, hộ cận nghèo nỗ lực hơn để vươn lên thoát nghèo, phát triển quê hương và đất nước.

Tiếp thêm niềm tin, nghị lực

Đối với Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, sự quan tâm dành cho TP. Huế thể hiện đậm nét qua việc chăm lo chính sách hậu phương quân đội. Ông luôn dành thời gian về cơ sở, đặc biệt là những gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách và hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Trong chuyến công tác kiểm tra, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế vào tháng 1/2025, Thượng tướng Phạm Trường Sơn đã trực tiếp đến thăm hỏi, ân cần động viên thân nhân các liệt sĩ anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và 100 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Là con gái của liệt sĩ Phạm Văn Hướng, Thượng úy Phạm Thiên Hà, nhân viên công tác quần chúng Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế chia sẻ: “Gia đình tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo chỉ huy các cấp. Đặc biệt, bản thân rất cảm động trước những tình cảm mà Thượng tướng Phạm Trường Sơn dành cho gia đình của thân nhân các liệt sĩ. Đó không chỉ là tình cảm của người thủ trưởng, mà tôi còn cảm thấy như là tình cảm của người thân trong gia đình”.

Chị Ngô Thị Thanh Nhàn, vợ liệt sĩ Trương Anh Quốc chia sẻ, khi nhận được phần quà động viên, gia đình cảm nhận rất rõ sự quan tâm sâu sắc, chân thành của Thượng tướng Phạm Trường Sơn - không chỉ dành riêng cho gia đình chị mà còn cho tất cả các gia đình thân nhân liệt sĩ. Những lần thăm hỏi ân cần, những lời động viên chân tình của Thượng tướng đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các gia đình nén đau thương, vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục bước tiếp trong cuộc sống.

Trong nhiều chuyến công tác đến thăm, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao hỗ trợ “Nhà tình nghĩa” khác, Thượng tướng Phạm Trường Sơn luôn khẳng định: Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thường xuyên quan tâm đến công tác chính sách hậu phương quân đội; quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức, nhất là mỗi dịp lễ, Tết, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mỗi chuyến đi của 2 Đại biểu Quốc hội TP. Huế là Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ mang theo những phần quà nghĩa tình mà còn thể hiện sự quan tâm chân thành, những lời sẻ chia ấm áp của những người luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Huế. Chính sự gần gũi, ân cần ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Cố đô như một minh chứng cho tấm lòng, trách nhiệm, nghĩa tình và sự gắn bó bền chặt với Nhân dân.