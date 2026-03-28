Virus Ebola có xu hướng lan rộng và biện pháp phòng ngừa của các nước

Ngừng hoạt động giao thông công cộng

Ngày 21/5, chính quyền Uganda quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động giao thông công cộng chở khách đến và đi từ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, nơi dịch Ebola đang hoành hành. Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực trong vòng 48 giờ kể từ khi được công bố.

Trong thông báo chính thức, Bộ Y tế Uganda cho biết toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có tàu phà và xe buýt liên biên giới, sẽ tạm dừng hoạt động trong 4 tuần. Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng đối với hoạt động vận tải hàng hóa và thực phẩm. Bên cạnh đó, tất cả các chuyến bay đến CHDC Congo cũng tạm dừng. Thư ký thường trực Bộ Y tế Uganda, bà Diana Atwine đánh giá: "Do Uganda nằm sát ngay tâm dịch và có nhiều hoạt động giao thương qua lại khu vực biên giới, nên nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập vẫn ở mức cao".

Tuần trước, đợt bùng phát nghiêm trọng do virus Ebola đã được ghi nhận tại tỉnh Ituri, miền Đông CHDC Congo, giáp giới với Uganda. Sau đó, Uganda cũng ghi nhận 2 ca nghi nhiễm Ebola đều là công dân Congo vượt biên, bao gồm một ca mắc bệnh và một ca tử vong. Dù vậy, phía Uganda khẳng định hiện nước này không còn ca nhiễm Ebola nào trong cộng đồng, sau khi một ca nghi nhiễm đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp.

Theo số liệu do Viện Y tế Công cộng Quốc gia CHDC Congo (INSP) công bố 22/5, virus Ebola được cho là đã cướp đi sinh mạng của 160 người trong số 671 ca nghi nhiễm tại đây.

Siết chặt quy trình kiểm tra sàng lọc hành khách hàng không

Trước diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế" (PHEIC) đối với đợt bùng phát dịch bệnh lần này. Để ứng phó với nguy cơ dịch bệnh, đầu tuần này, Mỹ đã siết chặt quy trình kiểm tra sàng lọc đối với các hành khách hàng không đến từ 3 nước CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan. Bahrain cũng thông báo áp đặt lệnh cấm nhập cảnh kéo dài một tháng đối với du khách đến từ 3 nước trên.

Trong động thái mới nhất, giới chức Mỹ cho biết đang điều hướng toàn bộ các chuyến bay chở khách trở về từ các quốc gia bùng phát virus Ebola đến một sân bay duy nhất thuộc vùng thủ đô Washington để tiến hành kiểm tra sàng lọc. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) đã ban hành quy định này và chính thức áp dụng đối với các chuyến bay khởi hành sau 23h59 ngày 20/5 (tức 10h59 ngày 21/5 theo giờ Hà Nội).

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ thông báo những người từng lưu trú tại CHDC Congo hoặc 2 nước láng giềng là Uganda và Nam Sudan trong 21 ngày qua, bắt buộc phải nhập cảnh vào Mỹ thông qua sân bay quốc tế Washington Dulles, tại vùng ngoại ô bang Virginia. Các hành khách có lịch bay từ các quốc gia bị ảnh hưởng đến Mỹ sẽ được các hãng hàng không liên hệ để đổi vé sang sân bay Dulles.

Mở rộng phạm vi lệnh cấm du lịch

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/5 cho biết sẽ mở rộng phạm vi lệnh cấm du lịch tại CHDC Congo. Theo bộ này, lệnh cảnh báo du lịch cấp 4 – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo du lịch gồm 4 cấp của Hàn Quốc – đối với tỉnh Ituri của CHDC Congo sẽ chính thức có hiệu lực từ 14h cùng ngày, do số ca tử vong liên quan đến virus liên tục gia tăng. Với biện pháp mới nhất này, Hàn Quốc tăng số khu vực cấm du lịch tại CHDC Congo lên 3 tỉnh gồm Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lưu ý thêm rằng công dân nước này cố tình đến hoặc lưu trú tại các khu vực trên mà không được cấp phép đặc biệt có thể sẽ phải đối mặt với các hình phạt theo Luật hộ chiếu.

Bên cạnh đó, bộ cũng vừa ban hành cảnh báo du lịch cấp 3 khuyến cáo người dân nhanh chóng rời khỏi các khu vực trong phạm vi 50 km tính từ biên giới với Cộng hòa Trung Phi, cùng với 7 tỉnh khác của CHDC Congo, trong đó có Bas-Uele và Haut-Uele. Hiện Hàn Quốc đang áp dụng khuyến cáo du lịch đặc biệt đối với các khu vực còn lại của quốc gia châu Phi này.

Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ban hành khuyến cáo du lịch đặc biệt đối với toàn bộ lãnh thổ Uganda, sau khi Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) xác định CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan là các quốc gia cần ưu tiên quản lý kiểm dịch đối với bệnh Ebola.

Cử nhân viên cứu trợ đến vùng dịch

Các nhân viên cứu trợ Canada đang lên đường tới CHDC Congo nhằm hỗ trợ ứng phó đợt bùng phát Ebola, trong bối cảnh hàng trăm người được cho là đã nhiễm một chủng hiếm gặp của virus Ebola và có tỉ lệ tử vong cao.

Ông Chiran Livera, phụ trách hoạt động của Hội Chữ thập Đỏ Canada tại Halifax cho biết ông sẽ tới Congo trong vài ngày tới, trong khi một nhóm chuyên gia y tế công cộng và hậu cần đã bắt đầu lên đường.

Công việc của các nhân viên cứu trợ Canada sẽ bao gồm truy vết tiếp xúc, hỗ trợ tâm lý và giúp đưa người bệnh tới các trung tâm điều trị. Ông Livera từng tham gia cứu trợ trong 5 trong tổng số 17 đợt bùng phát Ebola tại Congo. Theo ông, đợt bùng phát lần này khác biệt do hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng Ebola Bundibugyo.

WHO kêu gọi củng cố hợp tác y tế toàn cầu trước tốc độ lây lan của virus Ebola

WHO lo ngại về tốc độ lây lan dịch Ebola khi dịch bệnh này đang tiếp tục lan rộng tại miền Đông Congo, với số ca tử vong tăng nhanh chóng.

Ông Hama Amado - điều phối viên Tổ chức Hỗ trợ y tế nhân đạo quốc tế nói: "Như mọi người thấy tại thực địa, tình hình hiện rất đáng lo ngại vì dịch Ebola đang lan rộng sang nhiều khu vực khác nhau".

Loại virus đang gây dịch là chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của Ebola. Virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện. Nguyên nhân là do các xét nghiệm ban đầu được thực hiện đối với các chủng Ebola phổ biến hơn và cho kết quả âm tính.

Giới chức y tế Congo đang gấp rút dựng các trung tâm điều trị Ebola chuyên biệt tại Rwampara cùng nhiều địa phương lân cận nhằm cách ly bệnh nhân khỏi các bệnh viện đa khoa hiện nay.

Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Congo. Dù nước này có kinh nghiệm ứng phó với dịch Ebola nhưng sự xuất hiện của chủng virus Bundibugyo hiếm gặp cùng tốc độ lây lan nhanh đang đặt hệ thống y tế địa phương trước sức ép rất lớn.