Top 5 ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2026

Anh: Khao khát phá lời nguyền danh hiệu

Sau khi Gareth Southgate ra đi, đội tuyển Anh đang cho thấy sự kỷ luật tuyệt đối dưới thời tân HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, vấn đề của Anh luôn là sự thiếu bản lĩnh khi bước vào giải đấu lớn.

Đội tuyển Anh cần bản lĩnh hơn vào mùa hè năm sau

Sau chức vô địch World Cup 1966, Anh không thể giành thêm bất cứ danh hiệu nào, mà tiêu biểu là 2 lần về nhì liên tục ở Euro 2020 và 2024. Vì vậy, đội trưởng Harry Kane và các ngôi sao trẻ như Foden hay Bellingham được người hâm mộ xứ sở sương mù kỳ vọng sẽ giành được danh hiệu lớn thứ 2 sau 60 năm chờ đợi.

Bồ Đào Nha: Cơ hội cuối cho Ronaldo

Đội tuyển màu áo bã trầu được giới chuyên môn đánh giá đang sở hữu một thế hệ vàng mạnh mẽ nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Huyền thoại sống Cristiano Ronaldo tất nhiên vẫn là đầu tàu, nhưng lần này, tiền đạo 40 tuổi không còn đơn độc mà xung quanh anh là những người đồng đội cực kỳ tài năng. Bộ đôi Vitinha - Neves của PSG mang lại sự kiểm soát tuyệt đối ở khu trung tuyến. Đồng đội của họ ở PSG, hậu vệ cánh trái Nuno Mendes toàn diện trong cả tấn công và phòng ngự. Trung vệ Dias của Man City là chốt chặn đáng tin cậy...

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Ronaldo hoàn thành giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vàng trong kỳ World Cup cuối cùng của mình.

Tây Ban Nha: Phục hưng kỷ nguyên vàng son

Những dũng sĩ đấu bò đang hướng đến ngôi sao thứ 2 trên ngực áo sau khi lập thành tích vô tiền khoáng hậu, đó là bất bại 30 trận liên tiếp ở các giải đấu chính thức (không tính loạt sút luân lưu). La Roja giờ đây đã tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa phòng ngự chắc chắn và tấn công rực lửa, yếu tố từng giúp họ giành 2 chức vô địch Euro 2008 và 2012, xen kẽ là lần đầu lên đỉnh thế giới vào năm 2010. Bên cạnh đó, tâm lý của đội bóng này đang cực kỳ hưng phấn sau chức vô địch Euro 2024. Chắc chắn Yamal và các đàn anh sẽ hướng đến mục tiêu vô địch tại Bắc Mỹ vào năm sau.

Pháp: Hướng đến trận chung kết thứ 3 liên tiếp

Thời gian gần đây, có lẽ không đội bóng nào thể hiện sự ổn định đến đáng sợ như Les Blues. Trong giai đoạn 2016 - 2022, họ đã vào đến 3 trong 4 trận chung kết ở các giải đấu lớn. Á quân Euro 2016, vô địch World Cup 2018 và Á quân World Cup 2022, chừng đó là đủ để chứng minh cho đẳng cấp của Mbappe và các đồng đội. Với các cầu thủ đang trong độ chín của sự nghiệp, không quá khó hiểu khi Pháp đạt mục tiêu trở lại trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp và đạt được vinh quang như năm 2018.

Argentina: Nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng

Đứng cuối cùng trong danh sách này là Argentina, đương kim vô địch thế giới. La Albiceleste không chỉ dựa vào một mình Leo Messi mà đang xây dựng được một nền tảng vững chắc. Argentina dễ dàng vượt qua vòng loại Nam Mỹ với một lối chơi cực kỳ bản lĩnh và khoa học. Rõ ràng, ngọn lửa chiến đấu của tập thể mà Messi gọi là “gia đình” này vẫn đang cháy rực. Đây sẽ là rào cản cực đại cho những đối thủ sắp tới của các vũ công Tango. Giống như kỳ phùng địch thủ Roanldo, Messi cũng đã xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng của mình.

Bảo vệ thành công chức vô địch sẽ là lời chia tay đẹp của El Pulga dành cho người hâm mộ.