  • Huế ngày nay Online
Bóng đá

Top 5 ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2026

ClockThứ Bảy, 29/11/2025 14:29
HNN - Như vậy là sau nhiều tháng thi đấu vòng loại, hầu hết những quốc gia góp mặt tại World Cup 2026 đã được xác định. Dưới đây là 5 quốc gia được coi là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch thế giới.

Mexico triển khai chiến lược quảng bá du lịch đặc biệt nhân dịp World Cup 2026Giá vé World Cup 2026 dao động từ 60-6.710 USD

Anh: Khao khát phá lời nguyền danh hiệu

Sau khi Gareth Southgate ra đi, đội tuyển Anh đang cho thấy sự kỷ luật tuyệt đối dưới thời tân HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, vấn đề của Anh luôn là sự thiếu bản lĩnh khi bước vào giải đấu lớn.

 Đội tuyển Anh cần bản lĩnh hơn vào mùa hè năm sau

Sau chức vô địch World Cup 1966, Anh không thể giành thêm bất cứ danh hiệu nào, mà tiêu biểu là 2 lần về nhì liên tục ở Euro 2020 và 2024. Vì vậy, đội trưởng Harry Kane và các ngôi sao trẻ như Foden hay Bellingham được người hâm mộ xứ sở sương mù kỳ vọng sẽ giành được danh hiệu lớn thứ 2 sau 60 năm chờ đợi.

Bồ Đào Nha: Cơ hội cuối cho Ronaldo

Đội tuyển màu áo bã trầu được giới chuyên môn đánh giá đang sở hữu một thế hệ vàng mạnh mẽ nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Huyền thoại sống Cristiano Ronaldo tất nhiên vẫn là đầu tàu, nhưng lần này, tiền đạo 40 tuổi không còn đơn độc mà xung quanh anh là những người đồng đội cực kỳ tài năng. Bộ đôi Vitinha - Neves của PSG mang lại sự kiểm soát tuyệt đối ở khu trung tuyến. Đồng đội của họ ở PSG, hậu vệ cánh trái Nuno Mendes toàn diện trong cả tấn công và phòng ngự. Trung vệ Dias của Man City là chốt chặn đáng tin cậy...

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Ronaldo hoàn thành giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vàng trong kỳ World Cup cuối cùng của mình.

Tây Ban Nha: Phục hưng kỷ nguyên vàng son

Những dũng sĩ đấu bò đang hướng đến ngôi sao thứ 2 trên ngực áo sau khi lập thành tích vô tiền khoáng hậu, đó là bất bại 30 trận liên tiếp ở các giải đấu chính thức (không tính loạt sút luân lưu). La Roja giờ đây đã tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa phòng ngự chắc chắn và tấn công rực lửa, yếu tố từng giúp họ giành 2 chức vô địch Euro 2008 và 2012, xen kẽ là lần đầu lên đỉnh thế giới vào năm 2010. Bên cạnh đó, tâm lý của đội bóng này đang cực kỳ hưng phấn sau chức vô địch Euro 2024. Chắc chắn Yamal và các đàn anh sẽ hướng đến mục tiêu vô địch tại Bắc Mỹ vào năm sau.

Pháp: Hướng đến trận chung kết thứ 3 liên tiếp

Thời gian gần đây, có lẽ không đội bóng nào thể hiện sự ổn định đến đáng sợ như Les Blues. Trong giai đoạn 2016 - 2022, họ đã vào đến 3 trong 4 trận chung kết ở các giải đấu lớn. Á quân Euro 2016, vô địch World Cup 2018 và Á quân World Cup 2022, chừng đó là đủ để chứng minh cho đẳng cấp của Mbappe và các đồng đội. Với các cầu thủ đang trong độ chín của sự nghiệp, không quá khó hiểu khi Pháp đạt mục tiêu trở lại trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp và đạt được vinh quang như năm 2018.

Argentina: Nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng

Đứng cuối cùng trong danh sách này là Argentina, đương kim vô địch thế giới. La Albiceleste không chỉ dựa vào một mình Leo Messi mà đang xây dựng được một nền tảng vững chắc. Argentina dễ dàng vượt qua vòng loại Nam Mỹ với một lối chơi cực kỳ bản lĩnh và khoa học. Rõ ràng, ngọn lửa chiến đấu của tập thể mà Messi gọi là “gia đình” này vẫn đang cháy rực. Đây sẽ là rào cản cực đại cho những đối thủ sắp tới của các vũ công Tango. Giống như kỳ phùng địch thủ Roanldo, Messi cũng đã xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng của mình.

Bảo vệ thành công chức vô địch sẽ là lời chia tay đẹp của El Pulga dành cho người hâm mộ.

Nhật Huy
 Từ khóa: Top 5ứng cử viênchức vô địchWorld Cup 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thành phố Huế đạt Top 5 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025

Ngày 1/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức kết nối trực tuyến lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia năm 2025 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia".

Thành phố Huế đạt Top 5 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025
Giá vé World Cup 2026 dao động từ 60-6.710 USD

Thông báo của FIFA ngày 3/9 cho biết giá vé có thể dao động tùy theo nhu cầu, và người mua có thể chọn vé cho từng trận đấu riêng lẻ, vé theo địa điểm thi đấu hoặc gói vé theo đội tuyển.

Giá vé World Cup 2026 dao động từ 60-6 710 USD
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Top 5 khu vực nên lựa chọn thuê nhà nguyên căn kinh doanh ở Quận 3

Nhu cầu tìm cho thuê nhà nguyên căn Quận 3 tăng mạnh mẽ trong năm 2024. Không chỉ vì đây là nơi có nhiều tiện ích hiện đại, thuận tiện cho việc sinh sống mà còn bởi vì tiềm năng kinh doanh lớn của Quận 3. Bài viết này sẽ gợi ý bạn 5 khu vực nên thuê nhà nguyên căn để kinh doanh ở Quận 3.

Top 5 khu vực nên lựa chọn thuê nhà nguyên căn kinh doanh ở Quận 3
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Khám phá top 5 vật phẩm phong thủy hút tài lộc

Vật phẩm phong thủy không chỉ là món đồ trang sức, trang trí mà còn giúp gia chủ nâng cao tài vận. Cùng khám phá top 5 vật phẩm phong thủy hút tài lộc dưới đây. Chắc chắn sẽ cung cấp đến bạn nhiều sự lựa chọn phù hợp.

Khám phá top 5 vật phẩm phong thủy hút tài lộc

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top