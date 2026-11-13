Rà soát giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và dự án chậm tiến độ

Ông Trần Gia Công, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan

Vướng mặt bằng, thiếu quỹ đất tái định cư

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 14/11/2026, thành phố đã giải ngân 3.637 tỷ đồng, đạt 58,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Nếu tính cả các nguồn vốn bổ sung trong năm, tổng giải ngân đạt 4.751 tỷ đồng trên kế hoạch 10.157 tỷ đồng, tương đương 46,8%. Thành phố đã 5 lần điều chỉnh kế hoạch vốn nhằm chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ hoặc không còn nhu cầu sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Trên cơ sở làm việc với các chủ đầu tư, Sở Tài chính dự kiến đến hết tháng 11, thành phố giải ngân khoảng 4.650 tỷ đồng thuộc kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm; phấn đấu đến ngày 31/12 hoàn thành toàn bộ kế hoạch này.

Theo bà Ngô Thị Kiều Thư, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giải phóng mặt bằng vẫn là trở ngại lớn đối với tiến độ thực hiện và giải ngân. Một số dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư nhưng người dân chưa đồng thuận bàn giao đất như: dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế; tuyến đường D3 từ khu đô thị The Manor đến Hoàng Quốc Việt và các khu tái định cư tại khu B, đô thị mới An Vân Dương.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho thấy, việc chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng tái định cư chưa theo kịp nhu cầu thu hồi đất. Theo số liệu các đơn vị báo cáo, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương có 12 dự án chưa hoàn thiện hạ tầng tái định cư và 9 dự án chưa có quỹ đất bố trí. Số dự án chưa có quỹ đất tái định cư tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương là 10 dự án; Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp là 37 dự án; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp là 2 dự án.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng chia sẻ các vấn đề liên quan

Việc thiếu quỹ đất, hạ tầng tái định cư làm chậm lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và gây khó khăn khi vận động người dân bàn giao mặt bằng. Một số hộ dân chưa nhận tiền do cho rằng mức bồi thường đất, vật kiến trúc, lăng mộ còn thấp so với giá trị thực tế hoặc chi phí tái lập.

Ngoài mặt bằng, các dự án còn gặp khó do thiếu lao động, giá vật liệu biến động, đơn giá nhân công và ca máy chưa sát thực tế. Nhiều công trình triển khai đồng thời làm tăng nhu cầu đất san lấp, cát, đá. Với các dự án tu bổ di tích, thủ tục chuyên ngành và việc điều chỉnh thiết kế khi có phát hiện mới về lịch sử, khảo cổ cũng ảnh hưởng tiến độ. Việc bàn giao hồ sơ sau sắp xếp các Ban Quản lý dự án, xử lý tồn tại của giai đoạn trước và cung cấp tài liệu phục vụ thanh tra, kiểm toán, điều tra cũng tác động đến tiến độ xử lý công việc.

Gắn từng vướng mắc với trách nhiệm xử lý

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng cùng các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hạ tầng tái định cư.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng vẫn chậm tiến độ thi công

Theo đề xuất của Sở, điện, nước, đường giao thông phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thông báo thu hồi đất; hạ tầng xã hội phải đáp ứng khi di dời dân vào ở. Đối với hồ sơ còn tồn đọng, chính quyền xã, phường cần tập trung xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và tình trạng sinh sống của người bị thu hồi đất; đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các địa phương đồng thời phải quản lý chặt hiện trạng, xử lý hành vi lấn chiếm, cơi nới, tạo lập tài sản trái phép nhằm trục lợi khi có thông tin thu hồi đất.

Với trường hợp đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Sở kiến nghị đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường rà soát hồ sơ, xây dựng kế hoạch trình UBND cấp xã phê duyệt và phối hợp với cơ quan công an thực hiện theo quy định.

Về thời gian thực hiện dự án, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết tại Thông báo số 463/TB-UBND ngày 28/10/2026, lãnh đạo UBND thành phố đã thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện 76 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Sở cũng đã hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Qua thảo luận, các thành viên đoàn giám sát đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với những vướng mắc về thủ tục đầu tư, giá vật liệu xây dựng và quỹ đất tái định cư.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Gia Công, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, lưu ý nhiều chủ đầu tư đang đề nghị giảm kế hoạch vốn, trong khi thời gian giải ngân còn lại không nhiều. Vì vậy, Sở Tài chính cần rà soát khả năng giải ngân từng dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn Trung ương, xác định rõ dự án có thể tiếp nhận và sử dụng vốn để tham mưu điều chuyển phù hợp, bảo đảm tiến độ đề ra.

Qua giám sát tại các đơn vị, địa phương, ông Trần Gia Công chỉ ra những bất cập trong phối hợp, bàn giao hồ sơ giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương còn phản ánh khác nhau về trách nhiệm xử lý. Ông đề nghị rà soát từng khâu, làm rõ hồ sơ đang tồn ở đâu, đơn vị nào chịu trách nhiệm giải quyết, tránh quy trách nhiệm qua lại làm chậm tiến độ. Đồng thời đề nghị, Sở Tài chính tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn để hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng quan tâm xử lý thủ tục đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách, các vướng mắc về đất đai, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng.