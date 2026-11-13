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Thế giới

ASEAN ký kết Hiệp định khung về Kinh tế số

ClockChủ Nhật, 15/11/2026 08:36
Theo phóng viên TTXVN từ Manila, ngày 14/11, các quốc gia thành viên ASEAN đã ký kết Hiệp định khung về Kinh tế số (DEFA) và đang nỗ lực triển khai những dự án đầu tiên trong khuôn khổ hiệp định này nhằm mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng từ đầu năm 2027.

Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mạiASEAN cần tận dụng thương mại, du lịch và số hóa để tăng trưởng bền vững

Trong cuộc trao đổi với báo giới sau lễ ký kết, Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong cho biết DEFA, hiệp định kinh tế số độc lập và có tính ràng buộc pháp lý đầu tiên của khối, thiết lập các quy tắc chung bao gồm thương mại kỹ thuật số, luồng dữ liệu xuyên biên giới, thanh toán điện tử, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI). Các dự án ưu tiên trong khuôn khổ hiệp định có thể bao gồm hệ thống thanh toán kỹ thuật số, định danh kỹ thuật số cho doanh nghiệp và chứng từ thương mại điện tử. Những sáng kiến này sẽ giúp các giao dịch xuyên biên giới trở nên nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời giúp gắn kết các quốc gia ASEAN chặt chẽ hơn.

Ông Gan Kim Yong bày tỏ hy vọng khi hiệp định chính thức có hiệu lực, ASEAN đã sẵn sàng với một số sáng kiến và dự án cụ thể để mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Theo kế hoạch, hiệp định này sẽ có hiệu lực 180 ngày sau khi ký kết, thay thế cho Hiệp định Thương mại điện tử ASEAN năm 2019.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Gan Kim Yong cũng đề cập đến hai ưu tiên kinh tế trọng tâm của Singapore khi quốc gia này tiếp quản vai trò Chủ tịch ASEAN từ Philippines vào năm 2027. Đó là làm sâu sắc hơn nữa sự hội nhập trong nội khối ASEAN và mở rộng hợp tác với các đối tác bên ngoài. Ông cho biết ngoài việc triển khai DEFA, Singapore hy vọng sẽ thúc đẩy công tác xây dựng một Hiệp định Khung về Kinh tế Xanh ASEAN.

Về hợp tác kinh tế đối ngoại, Singapore sẽ tìm cách tăng cường quan hệ của ASEAN với các đối tác, bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và các thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiện, ASEAN đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đàm phán hiệp định thương mại tự do với Canada, với mục tiêu hoàn tất ký kết vào năm 2027.

Theo một báo cáo từ Google, Temasek và Bain & Company - được Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore (METI) dẫn lại - nền kinh tế số của ASEAN dự kiến sẽ đạt 368 tỷ USD trong năm 2026 và vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2035.

https://nhandan.vn/asean-ky-ket-hiep-dinh-khung-ve-kinh-te-so-post1002751.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: ASEANký kếtHiệp định khungKinh tế số
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