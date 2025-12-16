Khu vực Bắc Biển Đông gió lớn, biển động mạnh và sóng cao 3-5m

Tàu cá Việt Nam hoạt động trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 21/12, nhiều khu vực biển có gió mạnh, sóng cao. Riêng khu vực Bắc Biển Đông gió lớn, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Cụ thể, hiện vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo, ngày và đêm 21/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m, riêng khu vực giữa Biển Đông 3-5m.

Vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2,5-3,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 21/12, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 22/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-5m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét về đêm và sáng sớm, có nơi dưới 12 độ C. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ cục bộ có mưa to, trong trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 21/12:

- Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.