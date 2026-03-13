  • Huế ngày nay Online
Thế giới

UAE tạo điều kiện cho công dân quay trở lại đất nước

ClockThứ Sáu, 13/03/2026 14:53
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE đã quyết định cho phép những người cư trú hiện đang ở ngoài UAE nhưng giấy phép cư trú đã hết hạn được quay trở lại nước này, do việc đóng cửa không phận.

Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam

Thông báo của Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE. (Ảnh: Nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/2 đến 31/ 3/2026, cho phép họ nhập cảnh vào UAE trong khoảng thời gian này mà không cần xin thị thực nhập cảnh mới, đồng thời có thể điều chỉnh tình trạng pháp lý của mình mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt tài chính nào phát sinh từ những hoàn cảnh đặc biệt ngoài tầm kiểm soát của họ.

Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra nhằm phản ứng với những hoàn cảnh đặc biệt ảnh hưởng đến những người cư trú ở nước ngoài, những người không thể quay trở lại và gia hạn giấy phép cư trú đúng hạn do việc đóng cửa không phận và sự gián đoạn của hoạt động hàng không quốc tế.

Đồng thời, quyết định này phản ánh cách tiếp cận nhân đạo của UAE trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp, nhằm giảm bớt gánh nặng cho người cư trú, giúp họ tiếp tục cuộc sống, xây dựng tương lai và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước

Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE nhấn mạnh cam kết đoàn tụ các gia đình của người cư trú, phù hợp với các giá trị và nguyên tắc của “Năm của Gia đình”, bằng cách tạo cơ hội cho chủ hộ gia đình hoặc bất kỳ thành viên gia đình nào có giấy phép cư trú hết hạn khi đang ở nước ngoài được quay trở lại UAE và tiếp tục cuộc sống cùng gia đình.

Cơ quan này cũng khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và đảm bảo hoạt động liên tục tại các địa điểm vận hành và sân bay trên toàn UAE, nhằm đảm bảo các thủ tục diễn ra suôn sẻ, xử lý các trường hợp hoãn hoặc thay đổi lịch bay, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho những người cư trú bị ảnh hưởng bởi các tình huống này.

Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE kêu gọi tất cả những người liên quan theo dõi các kênh chính thức để cập nhật thông tin và các biện pháp quy định liên quan đến tình hình này, đồng thời khẳng định cam kết duy trì mức độ sẵn sàng và phản ứng cao nhất để đảm bảo dịch vụ được duy trì liên tục và hỗ trợ cho người đi lại cũng như du khách trong mọi điều kiện.

https://nhandan.vn/uae-tao-dieu-kien-cho-cong-dan-quay-tro-lai-dat-nuoc-post948147.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: UAEtạo điều kiệncông dânquay trở lạiđất nước
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bầu cử & quyền công dân

Trong đời sống xã hội, có những ngày mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bởi tính chất chính trị mà còn bởi giá trị văn hóa và tinh thần cộng đồng. Ngày bầu cử cũng vậy. Ngày bầu cử không đơn thuần là thời điểm chọn ra những người đại diện, mà còn là dịp để mỗi công dân thể hiện quyền, trách nhiệm, niềm tin với vận mệnh đất nước.

Bầu cử quyền công dân
Rà soát, giải quyết các kiến nghị của công dân

Ngày 5/3, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2026 để lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân trên địa bàn.

Rà soát, giải quyết các kiến nghị của công dân

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top