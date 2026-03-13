UAE tạo điều kiện cho công dân quay trở lại đất nước

Thông báo của Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE. (Ảnh: Nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/2 đến 31/ 3/2026, cho phép họ nhập cảnh vào UAE trong khoảng thời gian này mà không cần xin thị thực nhập cảnh mới, đồng thời có thể điều chỉnh tình trạng pháp lý của mình mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt tài chính nào phát sinh từ những hoàn cảnh đặc biệt ngoài tầm kiểm soát của họ.

Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra nhằm phản ứng với những hoàn cảnh đặc biệt ảnh hưởng đến những người cư trú ở nước ngoài, những người không thể quay trở lại và gia hạn giấy phép cư trú đúng hạn do việc đóng cửa không phận và sự gián đoạn của hoạt động hàng không quốc tế.

Đồng thời, quyết định này phản ánh cách tiếp cận nhân đạo của UAE trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp, nhằm giảm bớt gánh nặng cho người cư trú, giúp họ tiếp tục cuộc sống, xây dựng tương lai và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước

Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE nhấn mạnh cam kết đoàn tụ các gia đình của người cư trú, phù hợp với các giá trị và nguyên tắc của “Năm của Gia đình”, bằng cách tạo cơ hội cho chủ hộ gia đình hoặc bất kỳ thành viên gia đình nào có giấy phép cư trú hết hạn khi đang ở nước ngoài được quay trở lại UAE và tiếp tục cuộc sống cùng gia đình.

Cơ quan này cũng khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và đảm bảo hoạt động liên tục tại các địa điểm vận hành và sân bay trên toàn UAE, nhằm đảm bảo các thủ tục diễn ra suôn sẻ, xử lý các trường hợp hoãn hoặc thay đổi lịch bay, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho những người cư trú bị ảnh hưởng bởi các tình huống này.

Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE kêu gọi tất cả những người liên quan theo dõi các kênh chính thức để cập nhật thông tin và các biện pháp quy định liên quan đến tình hình này, đồng thời khẳng định cam kết duy trì mức độ sẵn sàng và phản ứng cao nhất để đảm bảo dịch vụ được duy trì liên tục và hỗ trợ cho người đi lại cũng như du khách trong mọi điều kiện.

