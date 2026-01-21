Truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về Đại hội XIV

Ảnh chụp màn hình trang mạng của Tân Hoa xã đưa tin tổng hợp nội dung, hình ảnh và video clip về phiên khai mạc Đại hội XIV.

Nhân dân nhật báo điện tử - Cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng trang trọng bức điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Theo bài báo, bức điện của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo kiên cường của nhân dân Việt Nam và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật trong thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới. Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp đan xen, Việt Nam giữ vững ổn định chính trị-xã hội, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ ưu thế của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Bức điện nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là kỳ Đại hội quan trọng, được tổ chức vào thời điểm then chốt khi Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đang tiến bước hướng tới thực hiện mục tiêu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Đại hội sẽ hoạch định những phương hướng, chủ trương lớn về phát triển sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong 5 năm tới và trong giai đoạn tiếp theo, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ là đại hội đoàn kết, thắng lợi; nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển của Đảng và đất nước", bức điện nhấn mạnh.

Bài báo của Nhân dân nhật báo điện tử cũng khẳng định, Đảng và Nhà nước Trung Quốc coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước Trung-Việt, sẵn sàng cùng phía Việt Nam giương cao phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quán triệt và triển khai tốt nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được; căn cứ theo mục tiêu tổng thể “6 hơn”, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích tốt hơn cho hai nước và nhân dân hai nước, cùng đóng góp quan trọng cho ổn định, phát triển của khu vực và sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

* Cùng ngày, Tân Hoa xã đưa nhiều tin, bài về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nổi bật là bài phản ánh tổng hợp nội dung kèm nhiều hình ảnh và video clip về phiên khai mạc của Đại hội XIV.

Bài báo cho biết, tại phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua nhiều văn kiện như: Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng... Ngoài ra, Đại hội XIV sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bài báo cho biết, tại kỳ Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích hợp Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành một Báo cáo chính trị thống nhất. Báo cáo chính trị lần đầu tiên bao gồm một chương trình hành động, xác định rõ nội dung cụ thể, lộ trình thời gian và phân công với từng nhiệm vụ. Dự thảo trước đó đã được công bố để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội, nhận được gần 14 triệu ý kiến đóng góp.

Bài báo của Tân Hoa Xã khẳng định, 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Phiên trù bị Đại hội tổ chức ngày 19 đã thông qua chương trình, quy chế làm việc, thể lệ bầu cử Đại hội; đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Trước đó, ngày 19/1, tờ Tin tức Shangguan (Shanghai Observer) đăng bài viết có tựa đề "Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới", nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XIV với việc bầu ra ban lãnh đạo khóa mới, đứng đầu là Tổng Bí thư; đồng thời, hoạch định mục tiêu phát triển trong tương lai của Việt Nam - một nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Bài báo dẫn ý kiến của các nhà phân tích cho rằng, với các mục tiêu, tầm nhìn đặt ra từ Đại hội XIII, Việt Nam cần đạt được GDP cao hơn 70% so 5.000 USD hiện nay vào năm 2030. Do vậy, Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và phát triển khoa học-công nghệ.

Bài báo cũng cho biết, trước mức thuế 20% của Mỹ, nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy sức bật mạnh mẽ khi tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 8% trong năm ngoái. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức như cân bằng quan hệ đối ngoại cũng như giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường...

* Trong những ngày qua, các hãng truyền thông khác của Trung Quốc như trang mạng của Quang Minh nhật báo, mạng Hoàn Cầu, mạng YICAI... đồng loạt đưa tin về các sự kiện liên quan Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như bức điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân Đại hội XIV.

