Học giả ASEAN và Trung Quốc thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế

Toàn cảnh cuộc hội thảo. (Ảnh: Trung tâm ASEAN-Trung Quốc)

Các học giả đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines và Thái Lan; Đại sứ Timor Leste tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự Thái Lan và lãnh sự nhiều nước tại Thượng Hải đã tham dự hội thảo.

Theo thông tin từ Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, tại hội thảo, đại diện Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak (Singapore) đã trình bày một cách hệ thống báo cáo khảo sát tình hình Đông Nam Á năm 2026, đặc biệt là các nội dung liên quan hiện trạng và xu hướng thái độ của các quốc gia Đông Nam Á đối với các nền kinh tế lớn trong và ngoài khu vực, đặc biệt là đối với Trung Quốc và Mỹ.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Sử Trung Tuấn (Shi Zhongjun) cho biết, tình hình quốc tế hiện nay rất phức tạp và nhiều biến động, cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt và những thách thức an ninh năng lượng toàn cầu ngày càng nổi bật. Năm 2026, kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại, 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc. Hợp tác giữa hai bên đứng ở điểm khởi đầu lịch sử mới.

Ông Sử Trung Tuấn khẳng định, ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục xây dựng sự đồng thuận chiến lược, bảo vệ vững chắc vị thế trung tâm của ASEAN, kiên trì chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa khu vực cởi mở, tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, năng lượng xanh, kinh tế số, chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thắt chặt giao lưu nhân văn và trao đổi văn hóa, cùng bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai ASEAN-Trung Quốc chặt chẽ hơn, đồng thời tạo thêm sự bền vững cho hợp tác Nam-Nam toàn cầu và phát triển của thế giới.

Các học giả tham dự hội thảo đánh giá tích cực cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ, cho rằng động thái này sẽ giúp hai bên kiểm soát bất đồng, tạo ra môi trường bên ngoài tốt đẹp cho sự phát triển của khu vực; bày tỏ kỳ vọng các nước ASEAN và Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị, khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các ngành công nghiệp mới nổi, đặc biệt là tăng cường hợp tác năng lượng sạch, cùng bảo vệ an ninh năng lượng khu vực, thúc đẩy sự ổn định và phát triển lâu dài của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc.

Trước đó, Hội nghị kết nối hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc (Trấn Giang)-ASEAN cũng đã diễn ra, tạo nền tảng cho những trao đổi chuyên sâu về tăng cường hợp tác địa phương giữa thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc với các nước ASEAN trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác công nghiệp và trao đổi văn hóa.

https://nhandan.vn/hoc-gia-asean-va-trung-quoc-thao-luan-ve-tinh-hinh-khu-vuc-va-quoc-te-post962264.html