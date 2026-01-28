Hướng tới tầm vóc mới cho quan hệ Việt Nam - EU

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được tổ chức thành công tốt đẹp, chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sâu sắc sự coi trọng và quyết tâm của cả hai bên vun đắp quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) lên một tầm cao mới, trở thành hình mẫu hợp tác thành công giữa hai khu vực châu Á và châu Âu.

Ngày 28/11/1990, Việt Nam và EU chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, bắt đầu hành trình cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai bên. Chặng đường hơn 35 năm qua không chỉ ghi dấu những chuyển biến sâu sắc trong quan hệ Việt Nam-EU, mà còn được điểm tô bởi nhiều thành tựu hợp tác rực rỡ. Từ việc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác giữa hai bên (FCA) tháng 7/1995, Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) năm 2012, cho đến mốc son quan trọng là Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) năm 2019, Việt Nam và EU đã cùng tiến những bước dài vững chắc trên nền tảng sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau và tinh thần hợp tác cùng có lợi.

Quan hệ giữa Việt Nam với EU cũng như các nước thành viên đang phát triển rất tích cực và sôi động. Hợp tác chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố với việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, triển khai thường niên các phiên họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU và các tiểu ban trực thuộc. EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là nước thành viên ASEAN có quan hệ toàn diện, sâu rộng nhất với EU. Coi Việt Nam là đối tác trụ cột ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời là cửa ngõ quan trọng để tăng cường sự hiện diện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, EU đã chủ động đề xuất hai bên xem xét nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau tạo cơ sở quan trọng để hai bên thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế là điểm sáng. Sau hơn 5 năm triển khai, EVFTA đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều trong 11 tháng năm 2025 đạt hơn 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với mức cùng kỳ năm 2024.

Về hợp tác phát triển, EU là một trong những nhà cung cấp viện trợ hàng đầu cho Việt Nam. Giai đoạn 2021-2024, EU cam kết viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 210 triệu euro. Năm 2025, EU tài trợ 74 triệu euro cho hai dự án sử dụng vốn ODA của EU gồm Chương trình Đào tạo nghề Việt Nam-EU và Chương trình Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam-EU. Với tinh thần “chia ngọt sẻ bùi”, EU đã san sẻ hàng chục triệu liều vắc-xin góp phần giúp Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, đồng thời tích cực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả do các cơn bão như Yagi, Bualoi, Matmo và Kalmaegi gây ra.

Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai bên ở các lĩnh vực khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục, lao động, y tế, chống biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân được thúc đẩy mạnh mẽ. EU ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển xanh, bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời đang triển khai một số dự án tại Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu. Tháng 12/2022, Việt Nam và Nhóm đối tác quốc tế (G7 và một số nước EU) thông qua Tuyên bố Chính trị thiết lập “Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng” (JETP) với tổng vốn huy động 15,5 tỷ USD cho giai đoạn từ 3 đến 5 năm. Tại Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần 2 (tháng 10/2025), EU công bố gói hỗ trợ trị giá 430 triệu euro cho Dự án thủy điện tích năng Bác Ái.

Việc đón tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thăm chính thức Việt Nam là bước triển khai tích cực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ toàn diện, sâu rộng và hợp tác hiệu quả từ bạn bè quốc tế, trong đó có EU. Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thành công tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam và EU hướng tới xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác mới, toàn diện và sâu sắc hơn.

