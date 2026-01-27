Bước tiến dài của quan hệ Việt Nam-EU

EVFTA tạo lợi thế lớn cho các sản phẩm giày dép chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang EU.

Hai bên đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tận dụng những cơ hội hợp tác rộng mở để nâng tầm vị thế trên trường quốc tế.

Việt Nam và EU đặt những viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho quan hệ song phương thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện hệ thống y tế, cơ sở hạ tầng… dành cho Việt Nam vào những năm 1990. Thời điểm đó, EU là một trong những đối tác quan trọng, góp phần giúp nước ta hội nhập quốc tế. Mối quan hệ này lớn dần theo thời gian, cho đến nay đã đạt được những bước tiến lớn về chiều rộng lẫn chiều sâu và mang đến lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ hợp tác, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhận định, quan hệ Việt Nam-EU đã được nâng tầm, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và có chiều sâu nhất giữa EU với một quốc gia ASEAN, đưa Việt Nam trở thành nước có nhiều cơ chế hợp tác nhất với EU trong ASEAN.

Quan hệ Việt Nam-EU đã được nâng tầm, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và có chiều sâu nhất giữa EU với một quốc gia ASEAN, đưa Việt Nam trở thành nước có nhiều cơ chế hợp tác nhất với EU trong ASEAN. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Hợp tác thương mại-đầu tư là điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và EU. Sau hơn 5 năm kể từ khi EVFTA chính thức đi vào thực thi, hợp tác kinh tế giữa hai bên ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Với việc hàng rào thuế quan dần bị xóa bỏ, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều tăng trưởng nhanh, đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 10%/năm. Trong bối cảnh hệ thống thương mại toàn cầu bị chao đảo trước “cơn bão” thuế quan và làn sóng bảo hộ ngày càng lan rộng, hiệp định không chỉ phát huy vai trò tích cực củng cố quan hệ Việt Nam-EU, mà còn góp phần giúp hai nền kinh tế mở rộng chuỗi cung ứng, giữ vững nhịp tăng trưởng cho dòng chảy thương mại song phương.

Bên cạnh vai trò thúc đẩy trao đổi thương mại, EVFTA đã tạo cú huých trong thu hút dòng vốn FDI từ EU vào Việt Nam, góp phần đưa EU trở thành một trong số các nhà đầu tư FDI hàng đầu tại Việt Nam. Hơn nữa, việc triển khai hiệu quả các cam kết trong hiệp định về đối xử công bằng với nhà đầu tư cũng giúp Việt Nam xây dựng môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, bình đẳng và hấp dẫn, là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế một điểm đến hấp dẫn và đáng tin cậy trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Dù gặt hái được nhiều thành quả tích cực, tiềm năng thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU thông qua EVFTA vẫn còn rất lớn. Để khai thác tối đa những dư địa từ việc thực thi hiệp định, thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong cải cách thể chế, nhất là trong các lĩnh vực lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ. Các chuyên gia bày tỏ tin tưởng, với nền tảng hợp tác vững chắc cùng sự nỗ lực và quyết tâm từ cả hai bên, EVFTA sẽ tiếp tục là công cụ hữu hiệu, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-EU phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thông qua việc triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam và Nhóm Đối tác quốc tế (IPG), EU đã trở thành một đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình thực hiện các cam kết vì khí hậu. Trong khi đó, tại các diễn đàn quốc tế, Việt Nam và EU chia sẻ tiếng nói chung về tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải, ủng hộ chủ nghĩa đa phương... Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác ở tầm chiến lược sâu rộng hơn.

Sự nỗ lực, bền bỉ vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và người dân hai bên đã tạo nên những thành tựu hợp tác tốt đẹp trên hành trình hơn 35 năm qua của quan hệ Việt Nam-EU. Trong một thế giới nhiều biến động, khó lường, những cam kết đồng hành của EU càng củng cố thêm niềm tin và sức mạnh để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, gặt hái những thành tựu phát triển rực rỡ mới.

https://nhandan.vn/buoc-tien-dai-cua-quan-he-viet-nam-eu-post939329.html?gidzl=Tc738CfUDd5qVCeWoqapSNLnoYBIJsHpRdQPBDLFO7ev8CbzX4zYA6WXd2k7IpGlR2RDAZY93CrcpbuxSm