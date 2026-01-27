Bước tiến dài của quan hệ Việt Nam-EU

  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 27/01/2026 09:22
Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã trải qua chặng đường hơn 35 năm trưởng thành và lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, nổi bật là việc ký kết và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

EVFTA tạo lợi thế lớn cho các sản phẩm giày dép chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang EU. 

Hai bên đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tận dụng những cơ hội hợp tác rộng mở để nâng tầm vị thế trên trường quốc tế.

Việt Nam và EU đặt những viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho quan hệ song phương thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện hệ thống y tế, cơ sở hạ tầng… dành cho Việt Nam vào những năm 1990. Thời điểm đó, EU là một trong những đối tác quan trọng, góp phần giúp nước ta hội nhập quốc tế. Mối quan hệ này lớn dần theo thời gian, cho đến nay đã đạt được những bước tiến lớn về chiều rộng lẫn chiều sâu và mang đến lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ hợp tác, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhận định, quan hệ Việt Nam-EU đã được nâng tầm, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và có chiều sâu nhất giữa EU với một quốc gia ASEAN, đưa Việt Nam trở thành nước có nhiều cơ chế hợp tác nhất với EU trong ASEAN.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Hợp tác thương mại-đầu tư là điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và EU. Sau hơn 5 năm kể từ khi EVFTA chính thức đi vào thực thi, hợp tác kinh tế giữa hai bên ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Với việc hàng rào thuế quan dần bị xóa bỏ, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều tăng trưởng nhanh, đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 10%/năm. Trong bối cảnh hệ thống thương mại toàn cầu bị chao đảo trước “cơn bão” thuế quan và làn sóng bảo hộ ngày càng lan rộng, hiệp định không chỉ phát huy vai trò tích cực củng cố quan hệ Việt Nam-EU, mà còn góp phần giúp hai nền kinh tế mở rộng chuỗi cung ứng, giữ vững nhịp tăng trưởng cho dòng chảy thương mại song phương. 

Bên cạnh vai trò thúc đẩy trao đổi thương mại, EVFTA đã tạo cú huých trong thu hút dòng vốn FDI từ EU vào Việt Nam, góp phần đưa EU trở thành một trong số các nhà đầu tư FDI hàng đầu tại Việt Nam. Hơn nữa, việc triển khai hiệu quả các cam kết trong hiệp định về đối xử công bằng với nhà đầu tư cũng giúp Việt Nam xây dựng môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, bình đẳng và hấp dẫn, là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế một điểm đến hấp dẫn và đáng tin cậy trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Dù gặt hái được nhiều thành quả tích cực, tiềm năng thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU thông qua EVFTA vẫn còn rất lớn. Để khai thác tối đa những dư địa từ việc thực thi hiệp định, thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong cải cách thể chế, nhất là trong các lĩnh vực lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ. Các chuyên gia bày tỏ tin tưởng, với nền tảng hợp tác vững chắc cùng sự nỗ lực và quyết tâm từ cả hai bên, EVFTA sẽ tiếp tục là công cụ hữu hiệu, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-EU phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thông qua việc triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam và Nhóm Đối tác quốc tế (IPG), EU đã trở thành một đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình thực hiện các cam kết vì khí hậu. Trong khi đó, tại các diễn đàn quốc tế, Việt Nam và EU chia sẻ tiếng nói chung về tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải, ủng hộ chủ nghĩa đa phương... Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác ở tầm chiến lược sâu rộng hơn.

Sự nỗ lực, bền bỉ vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và người dân hai bên đã tạo nên những thành tựu hợp tác tốt đẹp trên hành trình hơn 35 năm qua của quan hệ Việt Nam-EU. Trong một thế giới nhiều biến động, khó lường, những cam kết đồng hành của EU càng củng cố thêm niềm tin và sức mạnh để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, gặt hái những thành tựu phát triển rực rỡ mới.

https://nhandan.vn/buoc-tien-dai-cua-quan-he-viet-nam-eu-post939329.html?gidzl=Tc738CfUDd5qVCeWoqapSNLnoYBIJsHpRdQPBDLFO7ev8CbzX4zYA6WXd2k7IpGlR2RDAZY93CrcpbuxSm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Bước tiến dàiquan hệViệt NamEU
Chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát

Sáng 27/1, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.

Chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát
Khai mạc Triển lãm tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội'

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam long trọng tổ chức Triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội”, chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng; góp phần tuyên truyền sâu rộng về vai trò, sứ mệnh lịch sử và quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm tư liệu Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Điểm nhấn Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Fitur 2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế (Fitur 2026) diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha) từ ngày 21-25/1, gian hàng Việt Nam đã trở thành điểm nhấn nhờ chuỗi hoạt động quảng bá điểm đến gắn với trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc trưng.

Điểm nhấn Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Fitur 2026
Quan hệ lao động hài hòa, nền tảng bảo đảm an sinh xã hội

Từ những cuộc đối thoại thẳng thắn tại doanh nghiệp, những thỏa ước lao động tập thể ngày càng thực chất, đến vai trò điều phối của chính quyền và tổ chức công đoàn cho thấy nỗ lực bền bỉ của thành phố Huế trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Quan hệ lao động hài hòa, nền tảng bảo đảm an sinh xã hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27/1/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

