ASEAN, Trung Quốc đạt một loạt sự đồng thuận chống tội phạm mạng xuyên quốc gia

ClockThứ Bảy, 15/11/2025 15:46
Đại diện 6 quốc gia đã trao đổi quan điểm sâu sắc về những nỗ lực chung hơn nữa nhằm phòng, chống tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia, đồng thời đạt được một loạt sự đồng thuận.

Tội phạm mạng đã trở thành một vấn đề nhức nhối toàn cầu và đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết. (Ảnh: TTXVN phát) 

Ngày 14/11, hội nghị cấp bộ về nỗ lực chung nhằm phòng, chống tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông giữa Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã diễn ra tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tại hội nghị, các cơ quan thực thi pháp luật từ 6 quốc gia đã trao đổi quan điểm sâu sắc về những nỗ lực chung hơn nữa nhằm phòng, chống tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia, đồng thời đạt được một loạt sự đồng thuận.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, hội nghị lần này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác thực thi pháp luật giữa nước này cùng với Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia. 

Các cơ quan thực thi pháp luật của 6 nước đã cùng ký kết một văn kiện mang tính kết quả của hội nghị. Tất cả các bên đều bày tỏ thiện chí mạnh mẽ trong việc cùng nhau chống lại tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia, thể hiện cam kết thực hiện các hoạt động chung đa quốc gia, thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, tăng cường chia sẻ thông tin, tiếp tục hồi hương và chuyển giao các cá nhân liên quan đến lừa đảo, không ngừng nâng cao hiệu quả trấn áp và cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã tích cực triển khai hợp tác thực thi pháp luật với các nước như Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, thiết lập cơ chế phù hợp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hàng loạt hoạt động trấn áp đã ngăn chặn hiệu quả các nhóm tội phạm cờ bạc và lừa đảo trên không gian mạng.

Lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc cho biết các cơ quan công an nước này sẽ quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để không ngừng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, kiên trì thúc đẩy các hoạt động trấn áp chung, kiên quyết xóa bỏ các ổ nhóm tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông, nỗ lực hết sức để bắt giữ các nghi phạm hình sự để bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân./.

Theo vietnamplus.vn
