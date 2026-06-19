Du lịch bằng vé điện tử: Chạm để bắt đầu hành trình khám phá bản sắc Việt Nam

Tính năng vé tập thể giúp du khách tham quan theo đoàn chỉ cần sử dụng 1 vé duy nhất cho toàn bộ hành trình khám phá. (Ảnh: TITC)

Không chỉ là giải pháp công nghệ...

Hệ thống vé điện tử "Trực tuyến-liên thông-đa phương thức" là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái du lịch thông minh của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, do Trung tâm Thông tin du lịch phát triển. Trên hệ thống này, du khách có thể đặt chỗ tham quan nhiều di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đền Quán Thánh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia hay Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, không đơn thuần là một giải pháp công nghệ, hệ thống vé điện tử "Trực tuyến-liên thông-đa phương thức" còn là bước tiến quan trọng trên hành trình xây dựng du lịch thông minh, lấy du khách làm trung tâm. Từ đó, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành.

Điểm nổi bật nhất của việc sử dụng vé điện tử chính là sự thuận tiện. Chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối internet, thông qua ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel”, du khách có thể tìm hiểu thông tin điểm đến, đặt mua vé trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và sử dụng mã QR để vào cổng.

Toàn bộ quy trình này sẽ được thực hiện nhanh chóng, liền mạch, giúp du khách tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết hay mùa du lịch cao điểm.

Cùng với việc đem đến những trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách, hệ thống còn giúp các doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên chủ động hơn trong việc tổ chức chương trình tham quan. Việc giảm sử dụng vé giấy truyền thống cũng góp phần tiết kiệm chi phí, hạn chế rác thải và hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững.

Du lịch bằng vé điện tử cũng giúp trải nghiệm tham quan của khách quốc tế trở nên tiện lợi và nhanh chóng hơn. Tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, hệ thống vé điện tử đã được đưa vào vận hành để phục vụ du khách nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng đón tiếp, đồng thời giúp công tác quản lý được thực hiện khoa học và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống vé điện tử còn mang đến nhiều lợi ích cho các đơn vị quản lý điểm đến. Thông qua dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, ban quản lý có thể theo dõi, phân tích nhu cầu, hành vi và xu hướng của các nhóm khách khác nhau, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng các sản phẩm phù hợp hơn. Hệ thống cũng góp phần tăng cường kết nối giữa các điểm tham quan và các dịch vụ công cộng, hướng tới tạo dựng hành trình trải nghiệm liền mạch, thuận tiện cho du khách.

... mà còn góp phần xây dựng diện mạo mới cho du lịch Việt Nam

Trên thực tế, việc triển khai tại nhiều điểm đến trong thời gian qua đã cho thấy hiệu quả rõ rệt của hệ thống vé điện tử. Không chỉ nâng cao trải nghiệm của du khách, hệ thống còn giúp các đơn vị khai thác hiệu quả hơn các nền tảng trong hệ sinh thái du lịch thông minh của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam như ứng dụng “Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel” hay Thẻ Việt - thẻ du lịch thông minh.

Theo đó, trực tuyến, liên thông và đa phương thức là 3 cụm từ khóa thể hiện rõ mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của hệ thống vé điện tử. Theo đó, yếu tố trực tuyến được triển khai bằng việc hỗ trợ du khách, công ty lữ hành, hướng dẫn viên đặt mua vé trực tuyến thông qua Ứng dụng du lịch quốc gia "Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel".

Yếu tố liên thông được thể hiện qua việc hỗ trợ các điểm du lịch liên kết bán vé tham quan liên tuyến. Du khách có thể mua vé tại một điểm và sử dụng ở nhiều điểm đến khác nhau. Trong tương lai, mô hình này còn hướng tới liên thông với các lĩnh vực như vận tải, y tế, ngân hàng và nhiều dịch vụ thiết yếu khác.

Yếu tố đa phương thức được thể hiện thông qua việc du khách có thể dùng 1 trong 3 phương thức khác nhau để sử dụng vé vào cửa: vé điện tử in tại quầy, vé tích hợp trên Ứng dụng du lịch quốc gia "Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel" và vé tích hợp trên Thẻ Việt - thẻ du lịch thông minh.

Đặc biệt, hệ thống này cũng cung cấp tính năng vé tập thể và vé đoàn giúp cả đoàn khách có thể sử dụng chung một vé duy nhất thay vì mỗi người phải mang theo một vé riêng như trước đây, mang lại sự thuận tiện và linh hoạt trong quá trình tham quan.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc đưa vé điện tử vào vận hành tại các bảo tàng, di tích và danh lam thắng cảnh đánh dấu những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành du lịch. Từ một thao tác chạm trên màn hình điện thoại đến hành trình khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc, vé điện tử đang từng ngày thay đổi cách du khách tiếp cận điểm đến.

Vận hành hệ thống vé điện tử là minh chứng sinh động cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là động lực tạo nên những trải nghiệm thuận tiện hơn, những dịch vụ chất lượng hơn và những điểm đến hấp dẫn hơn.

Trong tương lai, khi ngày càng nhiều khu du lịch, di tích và danh lam thắng cảnh được số hóa, mỗi tấm vé điện tử sẽ không chỉ là “giấy thông hành” cho một chuyến đi, mà còn trở thành chiếc chìa khóa mở ra diện mạo mới của du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc đưa vé điện tử vào vận hành tại các bảo tàng, di tích và danh lam thắng cảnh đánh dấu những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành du lịch. Từ một thao tác chạm trên màn hình điện thoại đến hành trình khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc, vé điện tử đang từng ngày thay đổi cách du khách tiếp cận điểm đến.

https://nhandan.vn/du-lich-bang-ve-dien-tu-cham-de-bat-dau-hanh-trinh-kham-pha-ban-sac-viet-nam-post969886.html