Sức bền thanh toán số

Sản phẩm thanh toán qua thẻ của MBBank được đa dạng

Điểm tựa

Những ngày mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, các tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt, giao thương gần như tê liệt. Hoạt động thanh toán bằng tiền mặt vì thế cũng bị hạn chế, không ít phòng giao dịch ngân hàng tạm đóng cửa, mất điện khiến nhiều ATM không hoạt động. Điều này làm nhiều người nhớ đến thời điểm dịch COVID-19 xảy ra khiến việc đi lại, giao dịch trực tiếp bị gián đoạn, thanh toán số trở thành kênh duy trì dòng tiền, đảm bảo các hoạt động giao dịch buôn bán, giao thương không bị đứt gãy.

Chị Đinh Thị Thúy Hằng, phường Vỹ Dạ cho biết: “Đợt mưa lũ vừa rồi nước lên khá nhanh và khá bất ngờ nên tôi không kịp rút tiền mặt dằn túi. Lo nhất là có một vài khoản thanh toán đến hạn phải xử lý. May mắn, mạng 5G duy trì ổn định, ngân hàng số vẫn hoạt động nên các hoạt động thanh toán trong khoảng thời gian này của gia đình tôi vẫn duy trì. Thậm chí, dịch vụ di chuyển bằng ghe trong thời gian này cũng nhận chuyển khoản. Bà con mình cũng bắt kịp xu hướng nhanh ghê!”.

Không riêng các giao dịch thanh toán chi tiêu hàng ngày, thanh toán số giúp duy trì hiệu quả hoạt động lưu thông dòng tiền trong thiên tai, nhất là với các doanh nghiệp (DN). Các cửa hàng tuy đóng cửa nhưng các hoạt động nội bộ vẫn không thể dừng. DN phải thanh toán cho nhà cung cấp, đối chiếu công nợ… Trong tình thế đó, dòng tiền số trở thành điểm tựa giúp DN không rơi vào trạng thái đình trệ.

Giám đốc VietinBank chi nhánh Huế Lê Phan Quỳnh Hương cho hay, việc triển khai nhiều giải pháp số nhằm loại bỏ rào cản vật lý góp phần không nhỏ đảm bảo các giao dịch vẫn diễn ra dù mưa lũ. Hiện, toàn bộ quy trình nghiệp vụ quan trọng nhất của DN đều được số hóa 100%. VietinBank triển khai lập và giải ngân các khoản vay trực tuyến trên hệ thống VietinBank eFAST nên DN không cần cử kế toán hay giám đốc vất vả "vượt lũ" đến ngân hàng. Chủ DN dù ở đâu cũng có thể phê duyệt các khoản chi. Hệ thống cũng sẽ tự động hạch toán và tiền được chuyển thẳng đến tài khoản của đối tác, nhà cung cấp. Ngoài ra, ngân hàng cũng triển khai các dịch vụ bảo lãnh như: Dự thầu, thực hiện hợp đồng... trực tuyến, giúp DN không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kinh doanh nào ngay cả trong mưa bão.

Nếu ở vùng lũ, thanh toán số giúp duy trì dòng tiền thì trong quản trị, nó trở thành thước đo minh bạch của hoạt động kinh doanh. Không phải ngẫu nhiên mà tại các lớp quản trị tài chính, ông Nguyễn Tấn Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị DN Leadman luôn nhấn mạnh vai trò của quản trị dòng tiền trong DN. Thực tế, thanh toán số giúp DN dễ dàng truy xuất lịch sử thanh toán, quản lý chi phí minh bạch, đối chiếu doanh số nhanh, giảm tối đa tình trạng giao dịch ngoài sổ sách. Đồng thời, mở ra những cơ hội trong tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ các tổ chức tín dụng.

Tại diễn đàn kết nối ngân hàng và DN gần đây, ông Lê Quang Mạnh, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Phú Xuân chia sẻ, việc minh bạch dòng tiền giúp ngân hàng dễ dàng hơn trong việc thẩm định, đánh giá nhu cầu tín dụng của DN cũng như hỗ trợ các chương trình tín dụng ưu đãi. Việc minh bạch dòn g tiền ngay từ đầu sẽ tạo được môi trường hợp tác hiệu quả và bền vững cả từ phía ngân hàng lẫn DN.

Cán bộ Vietcombank hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Hạ tầng thanh toán được đầu tư

Thanh toán số thúc đẩy việc minh bạch dòng tiền của DN. Đó cũng là lý do mà các ngân hàng rất chú trọng đầu tư hạ tầng thanh toán số.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 cho thấy, ngoài mạng lưới phòng giao dịch phủ khắp các địa bàn của 27 chi nhánh ngân hàng thương mại, các ngân hàng cũng đầu tư 244 máy ATM, 2.458 máy POS và mPOS. 100% các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện đa kênh cung cấp các dịch vụ internet banking, mobile banking, lắp đặt hơn 40.000 mã QR tại các cửa hàng kinh doanh, khách sạn...

Nhờ hạ tầng được đầu tư, giai đoạn 2021 - 2025, tổng giá trị giao dịch qua kênh điện tử tăng gấp 8 lần về số món và hơn 4 lần về giá trị giao dịch, trong đó giao dịch thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng trưởng vượt bậc, gấp 14 lần. Tốc độ tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán qua internet và mobile banking bình quân qua các năm lần lượt đạt mức 77% và 140%. Tốc độ tăng trưởng về giá trị giao dịch thanh toán qua internet và mobile banking bình quân qua các năm lần lượt đạt mức 64% và 135%.

Việc ứng dụng các phương thức điện tử vào thanh toán đã tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, đưa thanh toán số trở thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, giảm chi phí liên quan đến tiền mặt.

Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp số hỗ trợ thanh toán

Ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 cho hay, ngành ngân hàng đã, đang đầu tư phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán số. Trong đó, 100% các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đã thực hiện đa kênh, đa dạng các phương thức thanh toán, mô hình kết nối mới cung cấp dịch vụ ngân hàng online với hệ sinh thái đa dạng và ngày càng hoàn thiện hơn. Thường xuyên nâng cấp và trang bị nhiều tính năng để khách hàng trải nghiệm được hầu hết các dịch vụ ngân hàng cá nhân trên nền tảng số. Việc triển khai kết nối trực tiếp với ví điện tử trên ứng dụng Hue-S cũng góp phần gia tăng tiện ích, tăng lượng giao dịch không dùng tiền mặt.

Các chi nhánh ngân hàng thương mại cũng triển khai nhiều sản phẩm mới và đa dạng các chương trình ưu đãi, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại qua các kênh ngân hàng số OpenBanking, QR Code, POS đến khách hàng. Tăng cường cấp tín dụng thông qua tài khoản thanh toán, khuyến khích các giao dịch chi tiêu không dùng tiền mặt tại các điểm chấp nhận thẻ trong mua sắm và thanh toán chi phí.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 cũng thường xuyên chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, đồng bộ, thông suốt hạ tầng thanh toán, mở rộng mạng lưới thanh toán; phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán và ngân hàng số tiện ích, dễ sử dụng, chi phí phù hợp với người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực chính phủ và dịch vụ hành chính công…, áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ… Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 thường xuyên chỉ đạo các ngân hàng thương mại về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, đẩy mạnh công tác thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học của khách hàng.