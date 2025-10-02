  • Huế ngày nay Online
Thế giới

EU xem xét lại luật cạnh tranh số, Big Tech phản ứng quyết liệt

ClockThứ Sáu, 03/10/2025 15:44
Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành rà soát Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) - bộ luật từng vấp phải sự phản đối từ các tập đoàn công nghệ Mỹ cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nga và EU thảo luận khôi phục hợp tác cấp Nghị việnApple cảnh báo những rủi ro bảo mật do Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số Chủ tịch EC ủng hộ xem xét cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Hình minh họa. Ảnh: iStock/Politico 

Quá trình đánh giá được dự báo sẽ kéo theo nhiều tranh luận về phạm vi điều chỉnh, cơ chế thực thi và tác động đối với cạnh tranh số tại châu Âu.

Theo tờ Politico ngày 3/10, việc rà soát DMA được tiến hành theo quy định pháp lý, trong đó Ủy ban châu Âu có trách nhiệm đánh giá hiệu quả áp dụng và lấy ý kiến công chúng trước kỳ rà soát toàn diện vào năm 2026. Đây không phải động thái nhằm đáp lại chỉ trích từ Washington, song diễn ra trong bối cảnh EU và Mỹ gia tăng căng thẳng liên quan đến chính sách thương mại công nghệ. 

Apple là tập đoàn phản ứng gay gắt nhất khi kêu gọi bãi bỏ hoàn toàn DMA. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Thomas Regnier cho rằng đây là động thái dễ nhận ra, bởi Apple từ lâu phản đối hầu hết các quy định của đạo luật. Ngược lại, Google đưa ra đề xuất mềm dẻo hơn, khuyến nghị EU “tái khởi động” cách tiếp cận thực thi, thiên về đối thoại thay vì tập trung vào các biện pháp xử phạt nặng.

Hiệp hội Công nghiệp Máy tính và Truyền thông (CCIA Europe), đại diện cho các tập đoàn công nghệ Mỹ, cũng chỉ trích Ủy ban châu Âu thiên vị và chịu ảnh hưởng bởi động cơ chính trị.

Một trong những ý tưởng đáng chú ý là thành lập “Cơ quan Kỹ thuật số châu Âu” độc lập để trực tiếp thực thi DMA, tách biệt khỏi Ủy ban châu Âu vốn có nhiều ưu tiên cạnh tranh lợi ích. Giáo sư Alexandre de Streel (Đại học Namur, Bỉ) nhận định cơ quan này sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và hạn chế xung đột lợi ích. Đề xuất này được một số học giả và các tập đoàn Big Tech ủng hộ.

Ngoài ra, DMA hiện chỉ áp dụng cho các dịch vụ có từ 45 triệu người dùng trở lên, qua đó loại trừ các nhà cung cấp điện toán đám mây lớn như Amazon, Microsoft và Google. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ châu Âu và các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi hạ ngưỡng này nhằm đưa các tập đoàn công nghệ lớn vào diện giám sát.

Ông Francisco Mingorance, Giám đốc CISPE - tổ chức đại diện cho các nhà cung cấp đám mây châu Âu - cho rằng: “Điện toán đám mây là xương sống của AI, và trong vài năm tới, AI sẽ gắn liền với đám mây”. Một số tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cũng đề xuất bổ sung AI vào phạm vi điều chỉnh của DMA, trong khi nhiều doanh nghiệp công nghệ phản đối vì lo ngại hạn chế đổi mới.

Các đối thủ của Google như DuckDuckGo và Ecosia mong muốn DMA yêu cầu chia sẻ dữ liệu tìm kiếm chi tiết hơn để tạo điều kiện cạnh tranh công bằng. Ủy ban châu Âu cho biết vấn đề này có thể được xem xét trong “DMA 2.0”.

Song song, mức độ thực thi tiếp tục là tâm điểm tranh cãi. Apple cáo buộc EU "nhắm mục tiêu không công bằng", trong khi các tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số cho rằng Ủy ban chưa đủ cứng rắn.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: EUxem xétluật cạnh tranhsốBig Techphản ứng quyết liệt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nga và EU thảo luận khôi phục hợp tác cấp Nghị viện

Theo hãng tin RIA Novosti, Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cho biết, các nghị sĩ Nga và Nghị viện châu Âu ngày 1/10 đã thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine và khả năng khôi phục hợp tác giữa Nga với các nước châu Âu.

Nga và EU thảo luận khôi phục hợp tác cấp Nghị viện
Phụ nữ kinh doanh hiệu quả thời công nghệ số

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế đã và đang trang bị những kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh (SXKD) ứng dụng công nghệ số hiệu quả để tạo cơ hội cho hội viên được tiếp cận những kiến thức về kinh doanh trên nền tảng số.

Phụ nữ kinh doanh hiệu quả thời công nghệ số

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top