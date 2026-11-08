Vệ sinh đường sá vào dịp cuối tuần đã thành thói quen của người dân phường Phong Thái.

Thay đổi từ những việc nhỏ

Tại tổ dân phố (TDP) Tây Bắc Sơn, phường Phong Thái, tuyến đường dài hơn 100m qua địa bàn xã Phong Sơn cũ từng xuống cấp, xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát. Trước thực trạng này, chi hội phụ nữ vận động người dân vệ sinh, trồng hoa và xây dựng mô hình tự quản, cùng nhau giữ gìn cảnh quan.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái cho biết, thời gian đầu, một số hộ dân địa phương chưa quan tâm đến việc chung. Tuy nhiên, khi tuyến đường dần sạch đẹp, người dân hưởng ứng tích cực hơn, cùng vệ sinh, chăm sóc hoa vào dịp cuối tuần. Đến nay, các điểm tập kết rác tự phát được xóa bỏ, tuyến đường trở thành một trong những tuyến đường kiểu mẫu của địa phương.

Bên cạnh các tuyến đường hoa, không rác ở TDP Tây Bắc Sơn, Cổ Bi, Thượng An 1…, mô hình “Ngôi nhà xanh” được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thực hiện tại các khu dân cư, vận động người dân phân loại, thu gom rác tái chế. Mỗi TDP có từ 1 - 3 điểm thu phế liệu, như vỏ lon bia, chai nhựa. Số tiền bán phế liệu được dùng để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ trẻ em nghèo, các gia đình neo đơn, khó khăn.

Theo bà Hồ Thị Hải Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Thái, việc triển khai mô hình trên, với tên gọi “Góp nhặt từ tâm” vừa hạn chế rác thải, vừa tạo nguồn quỹ sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, nhằm lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Bảo vệ môi trường ở phường Phong Thái còn được chú trọng trên đồng ruộng. Trước đây, chai lọ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đôi khi bị vứt trên bờ ruộng, kênh mương, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước. Sau khi thành lập phường, địa phương vận động người dân thu gom, đồng thời phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế xử lý định kỳ. Qua tuyên truyền, vận động, hiện nay người dân hình thành thói quen bỏ vỏ thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định.

Duy trì từ ý thức cộng đồng

Tại TDP Mỹ Xuyên - Phước Tích, phường Phong Dinh, những con đường ven sông sạch sẽ, hàng cây xanh mát, lối vào các ngõ xóm thông thoáng. Đây là sự thay đổi đáng kể vì trước đây, tại TDP này có các khu vực, như Cang Cư Nam, Phước Phú, Hòa Đức… thuộc xã Phong Hòa cũ trũng thấp, thường ngập úng khi mưa lớn, giao thông đi lại cách trở. Sau khi thành lập phường Phong Dinh, người dân từng bước thay đổi ý thức, hình thành nếp sống đô thị, tích cực hưởng ứng thường xuyên các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “60 phút sạch nhà - đẹp ngõ” do đoàn, hội địa phương phát động.

Cách làm ở đây bắt đầu từ mỗi gia đình, như dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, vệ sinh ngõ xóm. Nhiều hộ tận dụng hàng rào, khoảng đất quanh nhà để trồng hoa, rau xanh, vừa tạo cảnh quan, vừa có thêm thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày.

Để phong trào không dừng lại ở những đợt ra quân, cán bộ mặt trận, hội viên phụ nữ, nông dân thường xuyên đến từng hộ vận động vệ sinh đường làng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan. Với những hộ neo đơn, các hội viên thay phiên hỗ trợ dọn vệ sinh, trồng cây, làm hàng rào xanh. Nhờ vậy, nhiều tuyến đường tại các TDP Mỹ Xuyên - Phước Tích… ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Phong Dinh cũng duy trì mô hình “Biến rác thành tiền - Ngôi nhà xanh” tại 10 TDP với 18 điểm thu gom. Từ đầu năm 2026 đến nay, số tiền bán phế liệu đạt gần 20 triệu đồng, hỗ trợ 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 hội viên nghèo trên địa bàn.

Ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh cho rằng, muốn giữ gìn môi trường bền vững cần có sự tham gia thường xuyên của người dân, thay vì chỉ trông chờ vào các đợt phát động. Địa phương tiếp tục duy trì phong trào Chủ nhật xanh, phân loại rác tại các hộ gia đình trên địa bàn để cảnh quan môi trường sống ở địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Tại phường Phong Phú sau khi sáp nhập từ phường Phong Phú và xã Phong Thạnh đã đẩy mạnh chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các TDP vận động người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng, chăm sóc cây xanh. Hiện nay, Phong Phú lập kế hoạch xây dựng ba tuyến đường kiểu mẫu, sạch đẹp tại TDP Thanh Hương, Điền Lộc 2 và Điền Hòa 2 để trồng hoa hai bên.

Bà Lê Thị Hoa Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú chia sẻ, tại các khu dân cư, cán bộ cơ sở không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn thường xuyên nắm bắt những vấn đề phát sinh, phối hợp giải quyết kịp thời, nhất là chuyện liên quan đến vệ sinh môi trường. Khi người dân nhận thấy lợi ích từ không gian sống sạch đẹp, việc chung tay thực hiện cũng thuận lợi hơn.

Một cách làm khác được Phong Phú duy trì bảo vệ môi trường là hoạt động thông qua các buổi tiếp công dân định kỳ, hay chương trình “Cà phê vào sáng thứ Bảy cùng dân” của tuần cuối tháng. Đây là dịp để chính quyền lắng nghe ý kiến còn khó khăn, bất cập về hạ tầng, dân sinh, môi trường... và phối hợp xử lý, góp phần xây dựng môi trường sống sạch, đẹp.

Từ những tuyến đường hoa, điểm thu gom rác tái chế đến việc giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, mỗi cách làm đều bắt đầu từ những việc gần gũi. Khi ý thức bảo vệ môi trường trở thành thói quen trong từng gia đình, nếp sống xanh ngày càng lan tỏa...