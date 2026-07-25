Cần di dời cơ sở thu mua phế liệu ra khỏi khu dân cư

Cần di dời cơ sở thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư để bảo đảm an toàn.

Nỗi lo thường trực

Năm 2021, cơ sở thu mua phế liệu Hiệp Xí tại 604 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy cũ (nay là phường Hương Thủy) đã xảy ra vụ cháy lớn. Sau gần 3 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng huy động 5 xe chữa cháy cùng trên 20 cán bộ, chiến sĩ; thậm chí sử dụng cần cẩu kéo sập nhà kho để tiếp cận, xử lý đám cháy. Đây là cơ sở nằm giữa khu dân cư đông đúc. Nếu đám cháy lan sang các nhà dân xung quanh, hậu quả sẽ khó lường.

Năm 2016, một cơ sở thu mua phế liệu tại phường Hương Sơ cũ (nay là phường Hương An) cũng xảy ra cháy lớn, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi…

Từ những vụ việc trên cho thấy, nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở phế liệu cần phải lưu tâm. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân các địa phương có nhiều kiến nghị chính quyền sớm có giải pháp đưa các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư.

“Chúng tôi rất mong các điểm tập kết, thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư, sát nhà dân sớm được di dời đến những khu vực phù hợp, cách xa khu dân cư. Có như vậy, người dân mới bớt đi nỗi lo, nhất là vào những ngày thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn”, bà Phan Thị Huế, trú phường Vỹ Dạ, chia sẻ.

Theo thông tin phản ánh và hồ sơ quản lý tại cơ sở, tình trạng các điểm thu mua, tập kết phế liệu nằm xen kẽ khu dân cư xuất hiện ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Đơn cử như 3 cơ sở kinh doanh phế liệu tại kiệt 33 An Dương Vương, phường An Cựu; kiệt 1 đường Hóa Châu, thị trấn Sịa cũ (nay thuộc xã Quảng Điền); tại tuyến đường Tùng Thiện Vương, Nguyễn Lộ Trạch, phường Vỹ Dạ; tại 263 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Xuân…

Rà soát tổng thể, tiến tới di dời

Thời gian qua, giải pháp chủ yếu của cấp ủy, chính quyền các địa phương và ngành chức năng đối với nhiều cơ sở thu mua, điểm tập kết phế liệu vẫn là tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, yêu cầu khắc phục và ký cam kết bảo đảm an toàn.

Những biện pháp này cần thiết, nhưng chưa đủ. Các cơ quan liên quan cần tính toán các giải pháp căn cơ; từng bước đưa các cơ sở thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư, nhất là những cơ sở có quy mô lớn, tồn chứa khối lượng phế liệu nhiều, có nguy cơ cháy cao hoặc nhiều lần bị phản ánh, xử lý.

Trước hết, cần rà soát toàn bộ các cơ sở thu mua, tập kết phế liệu trên địa bàn. Việc rà soát không chỉ dừng ở thống kê tên cơ sở, địa chỉ mà cần lập hồ sơ quản lý theo từng địa bàn, xác định rõ diện tích, loại phế liệu, khối lượng tồn chứa, khoảng cách đến nhà dân, trường học, cơ sở y tế, chợ, đường giao thông; điều kiện phòng cháy, chữa cháy; tình trạng môi trường; giấy phép và lịch sử vi phạm.

Từ kết quả rà soát, các cơ sở được phân loại theo mức độ rủi ro để có phương án quản lý phù hợp. Những cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện, quy mô nhỏ và phù hợp có thể tiếp tục hoạt động, nhưng phải được quản lý chặt chẽ. Những cơ sở nằm trong khu dân cư, không bảo đảm khoảng cách an toàn, thường xuyên lấn chiếm giao thông hoặc không đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy cần có lộ trình di dời. Đối với những điểm từng xảy ra cháy, tái diễn vi phạm hoặc có nguy cơ cao, cần đưa vào diện kiểm tra chuyên đề và xây dựng phương án xử lý cụ thể, thay vì chỉ tiếp tục nhắc nhở.

Cùng với đó, chính quyền địa phương nghiên cứu, bố trí địa điểm phù hợp cho hoạt động thu mua, phân loại và tập kết phế liệu. Các khu, cụm công nghiệp hoặc khu sản xuất có hạ tầng phù hợp có thể được tính đến, trên cơ sở bảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư, có đường giao thông thuận lợi cho xe chữa cháy và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Khi có địa điểm phù hợp, chính quyền có thể xây dựng lộ trình hỗ trợ di dời đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Đây là cách vừa bảo đảm sinh kế cho người dân, vừa từng bước giải quyết tình trạng phế liệu tồn tại trong khu dân cư.

“Người dân không phản đối hoạt động thu mua phế liệu, nhưng mong muốn hoạt động này phải được tổ chức phù hợp, bảo đảm an toàn. Nếu quy hoạch phù hợp, có lộ trình di dời, có chính sách hỗ trợ và chế tài đủ mạnh, TP. Huế hoàn toàn có thể từng bước giải quyết căn cơ vấn đề này”, Đại tá Phan Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP. Huế khẳng định.