Sinh viên Trường Cao đẳng Huế thực tập tại doanh nghiệp. Ảnh: Minh Hiền

Một kỳ thực tập có giá trị

Ở Trường Cao đẳng Du lịch Huế, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và DN lữ hành trên địa bàn thành phố là những nơi sinh viên được thực hành nghề. Các đối tác hướng dẫn sinh viên thực tập, tham gia đánh giá kỹ năng và góp ý cho chương trình đào tạo. Laguna Lăng Cô đã tuyển hơn 60 sinh viên tốt nghiệp của trường vào làm việc chính thức. Kết quả này cho thấy hợp tác với cơ sở đào tạo cũng là một cách để DN tìm nguồn nhân lực.

Ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế cho rằng, yêu cầu đầu ra cần tính đến khả năng sử dụng công nghệ, phối hợp và giải quyết vấn đề bên cạnh nghiệp vụ chuyên môn. Với một bài thực hành, điều đó có thể được cụ thể hóa bằng cách giao cho sinh viên xử lý trọn vẹn một tình huống, từ tiếp nhận thông tin đến bàn giao công việc.

Để sinh viên có cơ hội rèn những kỹ năng ấy tại nơi thực tập, trước mỗi đợt, nhà trường và DN cần thống nhất sinh viên sẽ làm việc gì, ai hướng dẫn và cuối đợt sẽ đánh giá dựa trên yêu cầu nào. Với sinh viên ngành quản trị khách sạn, người hướng dẫn có thể cho các em quan sát cách nhân viên lễ tân tiếp nhận yêu cầu của khách, sau đó giao một phần việc vừa sức, như đối chiếu thông tin đặt phòng hoặc ghi lại yêu cầu cần chuyển cho ca sau. Khi được nhận xét ngay sau khi làm, sinh viên có thể sửa thao tác và thực hiện lại trong những ca tiếp theo.

Thực tế cho thấy, để kỳ thực tập không bị biến thành “thủ tục ký sổ”, DN và sinh viên đều cần có sự chủ động. Về phía DN, cần xây dựng lộ trình rõ ràng gắn với thiết kế sẵn bảng mô tả công việc (JD) và mục tiêu đầu ra cho thực tập sinh. Không chỉ coi thực tập sinh như nhân viên thử việc, cho phép tham gia các buổi họp và hoạt động team - building, DN cũng cần trợ cấp khoản kinh phí phù hợp để khích lệ tinh thần và bù đắp chi phí đi lại, ăn uống.

Mời doanh nghiệp tham gia từ khâu xây dựng chương trình

Theo phản ánh từ phía DN, ở một số nơi, việc phối hợp với nhà trường hiện chủ yếu tập trung vào khâu tiếp nhận sinh viên thực tập. Đây cũng là lúc DN nhìn thấy sinh viên đã làm được việc gì và còn lúng túng ở đâu. Nếu những nhận xét ấy được đưa vào các buổi rà soát chương trình, nhà trường có thể điều chỉnh nội dung giảng dạy ngay từ khâu chuẩn bị cho sinh viên đi thực tập.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp “bắt tay” cùng DN không phải là câu chuyện mới, nhưng mối quan hệ giữa hai bên chủ yếu chỉ dừng lại ở việc đưa sinh viên đi thực tập tại DN. Thực hiện hiệu quả việc gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với DN, từ công tác tuyển sinh, đào tạo, thực tập, thực hành sản xuất đến tuyển dụng và sử dụng lao động... được kỳ vọng sẽ đem lại sự đột phá mới trong giáo dục nghề nghiệp.

Để những yêu cầu từ công việc thường xuyên được đưa vào bài học, sự phối hợp giữa nhà trường và DN cần đi sâu hơn việc tiếp nhận thực tập. Khoản 1 Điều 4 Nghị định 308/2026/NĐ-CP ngày 5/8/2026 khuyến khích DN góp ý chương trình, chuẩn đầu ra, bố trí người hướng dẫn và tham gia đánh giá kỹ năng nghề. Việc DN tiếp nhận nhà giáo đến thực hành, thực tập và cử chuyên gia tham gia giảng dạy cũng mở thêm cơ hội để giảng viên cập nhật quy trình, công nghệ, điều chỉnh nội dung đào tạo sát yêu cầu nghề nghiệp.

Tại hội nghị hợp tác DN ngày 24/10/2026, bà Đặng Thị Quỳnh Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế cho biết, trong năm 2026, trường đã bố trí cho 441 sinh viên thực tập tại 38 cơ sở. Mức độ hài lòng chung của các đơn vị tiếp nhận đạt 89,08%. Theo báo cáo tại hội nghị, tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên các khóa 2023 và 2024 đạt trên 90%, phần lớn làm việc đúng chuyên ngành đào tạo.

Nhà trường cũng có thể mời người phụ trách nghiệp vụ cùng giảng viên đứng lớp ở một số buổi thực hành. Với tình huống thông tin đặt phòng của khách khác với dữ liệu trên hệ thống, đại diện khách sạn có thể hướng dẫn sinh viên cách kiểm tra xác nhận đặt phòng, trao đổi với khách và liên hệ bộ phận liên quan. Sau khi sinh viên thực hành, người làm nghề góp ý về thứ tự xử lý và cách giao tiếp. Giảng viên có thể cho sinh viên thực hành trên các bộ dữ liệu khác nhau để kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức thực tế của người học.

Các trường nghề ở Huế có thể bắt đầu từ một học phần có đối tác sẵn sàng tham gia. Đầu học kỳ, giảng viên và người phụ trách nghiệp vụ cùng chọn bài thực hành, thống nhất yêu cầu và bố trí buổi dạy. Sau kỳ thực tập, hai bên xem lại những thao tác sinh viên còn vướng để điều chỉnh bài tập cho khóa sau. Chẳng hạn, nếu người hướng dẫn tại khách sạn nhiều lần ghi nhận sinh viên bàn giao thiếu thông tin, yêu cầu ghi và bàn giao đầy đủ có thể được đưa vào tiêu chí đánh giá ngay trong bài thực hành trên lớp. Cách làm này không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn, mà còn biến phản hồi từ DN thành dữ liệu phục vụ công tác giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại địa phương.