GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh ngày 22/11/1969 tại TP. Huế, là Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Trong quá trình công tác, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Ông là nhà khoa học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực sản phụ khoa, đồng thời có kinh nghiệm trong quản trị đại học.

Hiện GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; đại biểu HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với hơn 30 năm công tác, ông được trao tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng như Nhà giáo Ưu tú (2017), Giải thưởng Hồ Chí Minh (2021), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2023), Huân chương Lao động hạng Nhì (2025). Năm 2024, ông được Tổng thống Pháp trao tặng Huân chương Công trạng quốc gia, tước Hiệp sĩ, ghi nhận những đóng góp trong thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp.

Sau khi kiện toàn chức danh Giám đốc, Ban Giám đốc Đại học Huế hiện gồm GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc và ba Phó Giám đốc: GS.TS Trần Đăng Hòa, TS. Bùi Văn Lợi và PGS.TS Đỗ Thị Xuân Dung.