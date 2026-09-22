Ấm lòng những mái nhà Đại đoàn kết

Tặng hoa, trao chứng nhận đến các nhà hảo tâm có đóng góp tích cực tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Mơ ước thành hiện thực

Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố lắng đọng với câu chuyện của ông Hoàng Văn Bắc (trú tại tổ dân phố Kế Môn, phường Phong Phú). Nhiều năm qua, vợ chồng ông Bắc mưu sinh bằng mấy sào ruộng, thu nhập bấp bênh. Gánh nặng lo cho các con ăn học khiến cuộc sống của gia đình ông càng khó khăn. Giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố thay thế căn nhà cấp bốn xuống cấp nghiêm trọng tưởng chừng xa vời.

Trong căn nhà mới hôm nay, ông Bắc xúc động: “Nhờ sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, gia đình tôi mới có được căn nhà kiên cố như hôm nay. Đây là điều trước đây tôi chỉ dám mơ ước. Từ nay, vợ chồng tôi không còn thấp thỏm mỗi khi mùa bão lũ về, có thể yên tâm lo cho các con ăn học. Sự hỗ trợ này là động lực để gia đình tôi quyết tâm vươn lên thoát nghèo”.

Gia đình ông Bắc là một trong 96 hộ nghèo, cận nghèo tại 40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế được hỗ trợ xây mới nhà ở trong giai đoạn 2025 - 2026. Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5,76 tỷ đồng. Sau khi nhà hoàn thành, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn trao tặng mỗi gia đình một chiếc tivi 43 inch, góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin, nâng cao đời sống tinh thần.

Lan tỏa nguồn lực sẻ chia

Cùng với doanh nghiệp và nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo tại Huế cũng tích cực đóng góp nguồn lực, chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Thay mặt các nhà hảo tâm, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố - đại diện đơn vị đóng góp 500 triệu đồng tại lễ phát động, bày tỏ: “Chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế là tinh thần từ bi của Phật giáo gắn liền với truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố luôn xác định việc đồng hành cùng MTTQ trong các chương trình an sinh xã hội là trách nhiệm và niềm tự hào, nhằm góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân”.

Tính đến cuối tháng 10/2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận và ghi nhận đăng ký ủng hộ của 85 tập thể, cá nhân với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố như Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành Đoàn Huế cũng đăng ký vận động nguồn lực lên tới hơn 12,1 tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế, trao học bổng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên khó khăn.

Chăm lo cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố những năm qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng: tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu từ 4,93% năm 2021 xuống còn 1,08% vào cuối năm 2025. Trong giai đoạn 2025 - 2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động được hơn 32 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ, xây dựng nhà ở, tạo sinh kế và tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo. Để hiện thực hóa quyết tâm chính trị đó, công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới cần chuyển mạnh từ “hỗ trợ trước mắt” sang “tạo điều kiện” để người dân tự lực vươn lên; từ hỗ trợ theo nhu cầu chung sang xác định chính xác nguyên nhân, hoàn cảnh từng hộ để gắn hỗ trợ với tạo việc làm, nâng cao thu nhập ổn định.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài trân trọng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình; bằng tình cảm và trách nhiệm, chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người nghèo tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 không chỉ là một đợt vận động kinh phí, mà đã trở thành hành trình kết nối những trái tim nhân ái. Những mái nhà Đại đoàn kết được xây dựng hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nơi niềm tin được nhân lên và không ai bị bỏ lại phía sau.