Mực nước trên các sông chính ở Huế dao động dưới báo động 3

Chiều 1/11, mực nước trên sông Hương trên báo động 2, tràn Đập Đá

Ngày 1/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế đã có văn bản thông báo gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương cảnh báo mưa lũ trên địa bàn.

Theo đó, từ đêm hôm qua (31/10) đến 17 giờ hôm nay 1/11, đã xảy ra mưa lớn tập trung ở miền núi, lượng nước đổ về các sông lớn, làm cho mực nước các sông tăng lên. Hiện nay mưa có xu hướng giảm. Mực nước lúc 17 giờ ngày 1/11 trên sông Hương tại Kim Long ở mức 2,56m, trên BĐ 2 là 0,56m (BĐ 2 tại Kim Long là 2,0m). Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,79m, dưới BĐ 3 là 0,71m (BĐ 3 tại Phú Ốc là 4,5m).

Dự báo trong đêm 1/11, mực nước trên sông Hương tại Kim Long dao động ở mức dưới BĐ 3 (báo động 3 tại Kim Long là 3,5m); mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc dao động ở mức dưới BĐ 3 (BĐ 3 tại Phú Ốc là 4,5m).