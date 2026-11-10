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ClockThứ Tư, 11/11/2026 15:52

Một số tuyến đường ở Hóa Châu ngập từ 0,2 - 0,5m

HNN.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 9/11 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hóa Châu bị ngập, một nhà dân bị tốc mái. Chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và chủ động phương án sơ tán tại những khu vực có nguy cơ cao.

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Lực lượng chức năng phường Hóa Châu giăng dây cảnh báo tại khu vực đường ngập sâu, bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: Phường Hóa Châu 

Chiều 11/11, UBND phường Hóa Châu cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến một số tuyến đường trên địa bàn ngập từ 0,2 - 0,5m, trong đó có Tỉnh lộ 4 (đoạn qua trụ sở Đảng ủy phường, Trường THCS Hóa Châu) và khu vực ngã ba Cồn Cờ thuộc tổ dân phố Hà Lương.

Đáng chú ý, mưa lớn kèm gió giật mạnh tối 9/11 đã làm tốc mái hoàn toàn một nhà dân tại tổ dân phố Thanh Khê, diện tích nhà 48m². Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình khắc phục tạm thời.

Trước diễn biến mưa lũ, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng xung kích cắm biển cảnh báo, giăng dây rào chắn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Đồng thời, kiểm tra những vị trí xung yếu, yêu cầu các đơn vị thi công khơi thông hệ thống thoát nước, gia cố công trình dở dang nhằm hạn chế ngập úng và mất an toàn giao thông.

Người dân phường Hóa Châu dắt xe qua đoạn đường ngập nước do mưa lớn. Ảnh: Phường Hóa Châu 

Địa phương cũng phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành tiêu úng, mở các cống qua đê, bảo vệ diện tích hoa màu và vùng nuôi trồng thủy sản. Để bảo đảm an toàn, học sinh các trường trên địa bàn được cho nghỉ học từ ngày 10/11.

Theo phương án phòng, chống thiên tai năm 2026, phường đã rà soát 123 hộ với 338 nhân khẩu thuộc diện dự kiến sơ tán khi xảy ra lũ lụt. Trường hợp bão kết hợp lũ lớn, phương án sơ tán được mở rộng lên 164 hộ với 451 nhân khẩu.

Hiện, địa phương duy trì khoảng 50 thành viên lực lượng xung kích, lực lượng công an ứng trực 24/24 giờ; chuẩn bị phương tiện cứu hộ, áo phao và các vật tư thiết yếu. Phường cũng hợp đồng dự trữ tại chỗ 15 tấn gạo, 15.000 gói mì ăn liền và 10.000 chai nước uống để phục vụ người dân khi cần thiết.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Hóa Châungập lụtphòng chốngmưa lụt
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