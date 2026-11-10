Đối thoại Chiến lược ngoại giao-quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 11

Đối thoại Chiến lược ngoại giao-quốc phòng (Đối thoại 2+2) Việt Nam-Australia lần thứ 11, tại Hà Nội, ngày 10/11/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Ngày 10/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Đối thoại Chiến lược ngoại giao-quốc phòng (Đối thoại 2+2) Việt Nam-Australia lần thứ 11.

Đồng chủ trì Đối thoại, về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao và đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; về phía Australia có Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Michelle Chan và Thứ trưởng Quốc phòng Hugh Jeffrey. Tham dự Đối thoại còn có đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước.

Hai bên khẳng định Việt Nam và Australia là đối tác tin cậy, hợp tác hiệu quả, có nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề khu vực và quốc tế; đánh giá cao bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 8/2026) với nhiều thỏa thuận, tuyên bố quan trọng được thông qua đã tạo nền tảng chính trị vững chắc để hai nước triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực. Hai bên hài lòng về những tiến triển tích cực trong triển khai kết quả chuyến thăm.

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, hai bên cho rằng tình hình đang diễn biến phức tạp, khó lường; các yếu tố bất ổn, bất định gia tăng; thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động đến môi trường an ninh và phát triển của các nước. Trong bối cảnh đó, các nước cần tăng cường hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột, duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, cùng đóng góp vào việc định hình tương lai chung.

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin, củng cố tin cậy chiến lược; triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước được thể hiện trong các văn kiện thông qua tháng 8/2026, gồm Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam-Australia, Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia, Tuyên bố Tầm nhìn chung cập nhật về tăng cường hợp tác quốc phòng. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến, ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ quan hệ Đối tác về gìn giữ hòa bình.

Hai bên nhất trí thúc đẩy thương mại, đầu tư hai chiều; ủng hộ hệ thống thương mại đa phương minh bạch, cởi mở, bao trùm, công bằng, bền vững, dựa trên luật lệ; đa dạng hóa chuỗi cung ứng, trong đó có chuỗi cung ứng năng lượng; hợp tác về dự trữ năng lượng; mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo, an ninh dữ liệu, nhằm nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế mỗi nước. Australia cam kết ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong vai trò chủ nhà APEC 2027.

Australia đánh giá cao việc Việt Nam thông qua Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực biển, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm. Hai bên nhấn mạnh hợp tác biển song phương trong khuôn khổ Chương trình Đối tác hàng hải Australia-Đông Nam Á nhằm ứng phó các thách thức chung trên biển, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không, bảo đảm thương mại trên các tuyến đường biển chiến lược; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Trao đổi về các vấn đề khu vực, hai bên tái khẳng định cam kết xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bao trùm, bền vững và có sức chống chịu. Hai bên đề cao vai trò trung tâm của ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin ở khu vực, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); nhất trí phối hợp chặt chẽ để làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia. Hai bên ghi nhận Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến quan trọng, thúc đẩy thảo luận thực chất về tương lai của ASEAN. Australia ủng hộ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 4 năm 2027.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Mekong-Australia (MAP) nhằm tăng cường khả năng chống chịu, phát triển bao trùm và bền vững tại tiểu vùng Mekong; xem xét mở rộng hợp tác tại khu vực các quốc đảo Thái Bình Dương.

Kết thúc Đối thoại, hai bên đánh giá cao vai trò và hiệu quả của cơ chế Đối thoại Chiến lược ngoại giao-quốc phòng Việt Nam-Australia, nhất trí tiếp tục tổ chức Đối thoại lần thứ 12 tại Australia vào thời gian thích hợp trong năm 2027.

https://nhandan.vn/doi-thoai-chien-luoc-ngoai-giao-quoc-phong-viet-nam-australia-lan-thu-11-post1001716.html