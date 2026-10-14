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Đón đọc Huế ngày nay số 552, phát hành ngày 16/10

HNN.VN - Thông tin thời sự nổi bật của số này nội dung cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Huế với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế, nhằm đánh giá tình hình hoạt động, kết quả phối hợp giữa hai đơn vị thời gian qua; đồng thời, công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế, Đảng bộ Đại học Huế trực thuộc Thành ủy Huế.

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 Trang nhất của Huế ngày nay số 552

 

Trên trang 3 là nội dung trả lời phỏng vấn của bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và tạo động lực cho phát triển thành phố, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026).

Thời gian qua, điểm nổi bật là công tác kiểm tra, giám sát đã chuyển biến theo hướng chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phòng ngừa là chính; kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót và xử lý nghiêm vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu - bà Hồ Thị Thu Hằng cho biết.

Trang 5 số báo này ưu tiên chuyển đến bạn đọc những thông tin y tế với 2 bài viết: “Thời tiết giao mùa, bệnh nhân nhập viện tăng đột biến” và “Cập nhật mới nhất về tình hình bệnh dịch hạch”.

Những thông tin y tế trên trang năm 

Trong bài viết “Thời tiết giao mùa, bệnh nhân nhập viện tăng đột biến”, tác giả thông tin: Tại Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Xuân, ghi nhận trong nửa đầu tháng 10/2026, lượng bệnh nhân đến điều trị nội trú tại đây tăng đột biến, tập trung chủ yếu ở người già, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính. Khoa hiện chỉ có quy mô 50 giường bệnh nhưng phải tiếp nhận và điều trị cho 93 bệnh nhân. Ở tuyến trung ương, tại Trung tâm Nhi khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, nếu như tuần đầu tháng 9, Trung tâm chỉ ghi nhận 195 ca nhập viện thì đến tuần thứ hai của tháng 10, con số này đã vọt lên 603 ca. Tương tự, lượt bệnh nhi đến khám tăng hơn 3 lần, từ 851 lượt lên 2.563 lượt trong cùng thời gian.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay số 552 còn đăng tải nhiều thông tin quan trọng khác, gồm: Tăng sức hút đầu tư từ chất lượng đồng hành; Giữ rừng mùa mưa lũ; Những người mẹ biên phòng; Trả lại không gian cho các bãi biển ở Chân Mây - Lăng Cô; …

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Huế ngày nay
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