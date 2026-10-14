Đón đọc Huế ngày nay số 551, phát hành ngày 15/10

Trang Thời sự-Chính trị, với bài “Vững kỹ năng, chủ động cứu nạn”. Lực lượng bộ đội biên phòng thành phố Huế được giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh; trang bị kiến thức, huấn luyện thành thạo các kỹ năng xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn an toàn, vượt qua mọi gian nan nguy hiểm, ứng cứu hiệu quả, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Trang 6 số báo 551

Trang Kinh tế, có bài “Không để vốn đầu tư công ách tắc tại các dự án chậm tiến độ”. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Huế vẫn thấp hơn mức bình quân cả nước, trong khi quỹ thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều và mùa mưa bão đang ảnh hưởng đến hoạt động thi công. Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Võ Thị Quế Hương, để bảo đảm tiến độ giải ngân phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan và chủ động điều chuyển vốn sang những dự án có khả năng giải ngân tốt.

Trang Giáo dục có bài “VietSpeak AI hỗ trợ rèn luyện kỹ năng nói, nghe ở tiểu học”. Từ những khó khăn trong việc hướng dẫn, đánh giá kỹ năng nói, nghe của học sinh tiểu học, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phát triển VietSpeak AI-hệ thống trí tuệ nhân tạo đa phương thức hỗ trợ rèn luyện và đánh giá kỹ năng nói, nghe. Đoạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Huế lần thứ 16 năm 2026, giải pháp hướng đến hỗ trợ giáo viên đánh giá học sinh hiệu quả hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội luyện tập cho các em.

Trang Đời sống-Xã hội có bài “Phát huy sức trẻ, lan tỏa tình yêu Tổ quốc”. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ thành phố Huế sôi nổi triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết thanh niên với cộng đồng. Các sân chơi tại cơ sở, hành trình về nguồn và công trình tình nguyện góp phần bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Trang Bạn đọc-Pháp luật với bài “Giao thông xanh cho đô thị di sản”. Xe đạp công cộng, taxi, xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc đang từng bước hiện diện trên đường phố Huế. Cùng với chính sách mới, thành phố đang hướng đến giảm phát thải, thay đổi thói quen đi lại và xây dựng đô thị xanh, bền vững.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số báo 551 còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý khác như: “Gắn trách nhiệm với tiến độ giải quyết hồ sơ”,“Chuẩn bị phương án duy trì liên lạc khi thiên tai”… và các thông tin thời sự trong ngày.

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