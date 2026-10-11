Đón đọc Huế ngày nay số 549, phát hành ngày 13/10

Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật.

Trong đó, đáng chú ý ở trang 2 là bài: “Gỡ vướng để thúc đẩy đầu tư”. Mặc dù đóng vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn TP. Huế vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản từ hạ tầng chưa đồng bộ, vướng mắc giải phóng mặt bằng và không ít dự án chậm tiến độ. Bài viết phản ánh kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, qua đó nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đất đai và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Cùng với nội dung trên, ở trang 3, bài: “Đào tạo cán bộ phải sát việc, sát người” ghi nhận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở TP. Huế có những chuyển biến tích cực, từ học theo chương trình chung sang bám sát vị trí việc làm. Từ thực tiễn cơ sở, yêu cầu đặt ra là cán bộ học gì phải làm được việc đó, nhất là trước những nhiệm vụ mới sau sắp xếp.

Trang 3 đáng chú ý với bài: "Đào tạo cán bộ phải sát việc, sát người".

Trên trang 4, bài: “Chuyển đổi từ những vấn đề thực tiễn” phản ánh sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp Huế trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm nâng tầm vị thế và hướng tới phát triển bền vững. Từ ứng dụng dữ liệu trong quản trị, tự động hóa sản xuất cho đến phát triển sản phẩm công nghệ và tiết kiệm năng lượng, các giải pháp xuất phát từ thực tiễn không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất mà còn tạo đà cho doanh nghiệp gia tăng sức cạnh tranh, từng bước hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

15 năm sau ngày chuyển đến nơi ở mới, 112 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu tại khu tái định cư (TDC) Pâr Ay, nay là thôn Pâr Ay, xã A Lưới 1, thành phố Huế, cơ bản đã có nhà cửa ổn định. Nhưng phía sau sự bình yên ấy vẫn là nỗi lo kéo dài về việc thiếu đất sản xuất, sinh kế bấp bênh và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó cũng là nội dung chính mà bài “15 năm chờ đợi ở Pâr Ay” ở trang 7 đề cập.

Ngoài các nội dung trọng tâm trên, số báo này còn có nhiều bài viết đáng chú ý khác về cách mà phường Thanh Thủy chủ động bảo vệ tính mạng người dân trong bão, lũ; Đầu tư không gian tập luyện tương xứng với thể thao thành tích cao; Cảnh báo về cơn hen cấp tái phát thời điểm giao mùa; Việc trao quyền cho cộng đồng để giữ nguồn lợi thủy sản...

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