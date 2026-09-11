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Mời đón đọc Báo Huế ngày nay số 524, phát hành ngày 14/9

HNN.VN - Nổi bật trên trang Thời sự - Chính trị có bài “Ứng phó kịp thời với đợt mưa lớn đầu tiên trong năm” trên trang 2 phản ánh mưa lớn tại Huế từ ngày 10 đến 13/9, gây sạt lở, chìm tàu cá và ảnh hưởng giao thông. Nhờ chủ động cảnh báo, di dời người dân, kiểm tra hồ đập và đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu, thành phố đã hạn chế thiệt hại.

Đón đọc Huế ngày nay số 523, phát hành ngày 12/9Đón đọc Huế ngày nay số 522, phát hành ngày 11/9Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 89, phát hành ngày 10/9

Trên trang nhất Báo Huế ngày nay .  

Trên trang 3, bài Góp đất mở đường chung kể về ông Huỳnh Ánh, ở xã Bình Điền, tự nguyện hiến khoảng 2.000m² đất để mở rộng đường tại thôn Tân Quang. Ông còn cùng chính quyền vận động các hộ dân đồng thuận, góp phần tạo nên tuyến đường rộng khoảng 5,5m, thuận lợi cho đi lại và vận chuyển nông sản.

Trang Kinh tế, bài Đồng bộ các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa ghi nhận hiệu quả của các mô hình phân loại rác tại nguồn, thu gom rác trên đầm phá và phát triển du lịch xanh ở Đan Điền, đầm Chuồn. TP. Huế yêu cầu các cơ quan hành chính không sử dụng nước uống đóng chai nhựa dùng một lần trong hội họp; đồng thời hướng đến xây dựng các mô hình điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng và lễ hội không rác thải nhựa.

Bài Chuẩn hóa dữ liệu, kết nối sức khỏe người dân trên trang 5 cho biết, TP. Huế đang triển khai làm sạch dữ liệu y tế và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đến giữa tháng 8, thành phố đã xác thực, liên thông 451.736 trường hợp, tương đương khoảng 35,4% dân số dự kiến. Dữ liệu về người khuyết tật và tiêm chủng vẫn đạt tỷ lệ thấp, cần tiếp tục được bổ sung, chuẩn hóa.

Trang Đời sống - Xã hội với những vấn đề thiết thực.

Trang Giáo dục có bài Quỹ ký túc xá chưa theo kịp nhu cầu sinh viên phản ánh Đại học Huế có hơn 50.000 sinh viên, nhưng hai cơ sở ký túc xá do Trung tâm Phục vụ sinh viên quản lý chỉ bố trí được gần 2.500 chỗ, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu. Đại học Huế đang khai thác tối đa quỹ phòng, hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ và kiến nghị thành phố hỗ trợ quỹ đất, nguồn lực để mở rộng ký túc xá.

Trang 7, bài Cần di dời cơ sở thu mua phế liệu ra khỏi khu dân cư cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và ô nhiễm từ các điểm tập kết phế liệu nằm xen kẽ nhà dân. Bài viết đề nghị rà soát, phân loại mức độ rủi ro, xây dựng lộ trình di dời và bố trí địa điểm phù hợp, thay vì chỉ tuyên truyền, nhắc nhở.

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Báo Huế ngày nay
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