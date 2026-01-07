Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 54, ra ngày 8/1

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 54

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, trong “công thức” này, TP. Huế sẽ phát triển theo định hướng người dân được thụ hưởng chất lượng cuộc sống cao nhất.

Ông nói: Với vai trò người đứng đầu UBND thành phố, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề của bản thân đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu của Đại hội…

Thời gian tới, Huế sẽ tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. TP. Huế cam kết với cộng đồng doanh nghiệp luôn lắng nghe, đối thoại, sẵn sàng hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và quyết định đầu tư dự án với thông điệp “Chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng sự phát triển của các nhà đầu tư, doanh nghiệp”.

Ở trang Văn hóa - nghệ thuật, tác giả Phan Thanh Hải dành nhiều tình cảm với nhà văn cây đa cây đề Nguyễn Khắc Phê nhân dịp giới thiệu về tác phẩm thứ 29 của ông khi ông ở độ tuổi 87, qua bài viết: Nguyễn Khắc Phê - “Cây đời mãi xanh trên trang sách”.

“Nếu cần một ‘từ khóa’ để hình dung Nguyễn Khắc Phê, đó có lẽ là đường - đường công trường, đường chiến tranh, đường Trường Sơn, đường đời; và trên mỗi nẻo đường ấy là một tinh thần viết bền bỉ, có kỷ luật, có trách nhiệm với ký ức tập thể… Cây đời mãi xanh trên trang sách vì thế không chỉ là một cuốn sách mới, mà còn như một lời tổng kết nhẹ nhàng của một hành trình viết dài hơn nửa thế kỷ. Ở đó có ký ức chiến tranh, có những phận người đi qua lịch sử, có tình bạn văn chương, có những cuộc sum họp gia đình rất riêng; nhưng trên tất cả là một tinh thần trân trọng đời sống, trân trọng con người, trân trọng từng trang sách đã, đang và sẽ được viết ra bằng sự tử tế. Nguyễn Khắc Phê không viết để khép lại, mà viết để giữ cho ký ức còn mở, cho những gì tốt đẹp còn được tiếp nối…”, tác giả Phan Thanh Hải giới thiệu.

Là kỳ Huế ngày nay Cuối tuần đầu tiên của năm 2026, sau số báo đặc biệt Chào năm mới 2026, Huế ngày nay Cuối tuần 54 cũng mượn Những con số “xông đất” vui vẻ của tác giả Huy Khánh để nối tiếp kỳ vọng, mong chờ về một năm mới phát triển và bình an: Ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, thông tin đập vào mắt khiến dân Huế nhiều người phấn chấn: Trong mấy ngày nghỉ Tết, thành phố ước đón khoảng 8 vạn rưỡi lượt khách, so với cùng kỳ, con số này tăng 25%. Trong đó, khách quốc tế chiếm 5 vạn, khách nội địa 3,5 vạn; lượt khách lưu trú ước chừng 4 vạn rưỡi, doanh thu từ du lịch khoảng 150 tỷ đồng. So với một số địa phương khác những con số trên vẫn còn khiêm tốn, và Huế cũng chưa tự bằng lòng với bản thân, nhưng dẫu sao, đó là những con số “xông đất” vui vẻ, truyền cảm hứng, niềm tin cho Huế vươn đến mục tiêu đón từ 7 - 7,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng trong năm nay. Xa hơn nữa, để vươn đến với tốp đầu trong số các điểm đến của đất nước. Năm 2026 là năm đầu tiên Huế triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, năm thứ hai kể từ ngày Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Có thể thấy thành phố đang chuyển mình thay đổi từng ngày. Cảnh quan đô thị được sắp đặt, chỉnh trang ngày càng ngăn nắp, đẹp đẽ thêm lên. Cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ và mang tầm chiến lược… Đó sẽ là cơ sở, là bệ phóng tiếp tục khai phóng, phát huy tiềm năng thế mạnh cho du lịch Huế trở lại với vị trí tốp đầu, xứng tầm với danh xưng ngành kinh tế mũi nhọn, dự phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng chung của thành phố…

Góc ảnh Huế của Huế ngày nay Cuối tuần 54

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn như: Sứ mệnh của biển (Nhật Nguyên); Di thực sâm Ngọc Linh về Huế: Hướng đi tiềm năng (Hoài Nguyên) Những người kể chuyện bằng nét vẽ (Hoài Nguyên); Chất Huế trong “Tuổi thơ dữ dội” (An Nhiên); Bền bỉ giữ gìn văn hóa Huế (Minh Hiền); Bên bếp lửa hồng (Thương Thương); Nét Huế của cô chủ “Cừu đen” (Phan Quốc Vinh); Mật nắng cuối năm (Hoàng Khánh Duy); Bóng đá Huế & chuyện “giữ chân” cầu thủ (Kim Phụng); Vị Huế (Anh Lê)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 54, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 11/1.