Đi cơ sở, tháo gỡ điểm nghẽn

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung kiểm tra tiến độ thi công dự án trường liên cấp ở các xã A Lưới

Nhìn thấy cơ hội phát triển

Thực tế tại nhiều địa phương thời gian qua cho thấy, từ việc sâu sát cơ sở của các đồng chí lãnh đạo, không ít khó khăn đã được nhận diện, từ nguy cơ hụt thu ngân sách, giải ngân đầu tư công chậm đến những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại phường Phong Phú, qua khảo sát khu vực ven biển, từ đánh giá hiện trạng hạ tầng, lãnh đạo địa phương đã nhìn thấy dư địa hình thành một trục du lịch ven biển mới, tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương. Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Phan Hồng Anh nhận định, muốn tạo điểm nhấn cho du lịch biển, địa phương phải xây dựng được quy hoạch tổng thể, hình thành các sản phẩm đặc sắc và huy động sự tham gia của người dân.

Không chỉ với du lịch biển, khi khảo sát mô hình trồng sen của hộ ông Hồ Văn Điệu, lãnh đạo địa phương cũng nhìn thấy cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm gắn với sản phẩm đặc trưng. Theo Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Dũng, mục tiêu là nâng cao giá trị cây sen gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Nếu ở Phong Phú, bài toán đặt ra là khai thác tiềm năng để tạo động lực tăng trưởng mới thì tại Lộc An, trọng tâm lại là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm giữ vững động lực phát triển hiện có. Qua các buổi làm việc với doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp nắm bắt những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Lộc An cho rằng, doanh nghiệp rất cần sự đồng hành của chính quyền trong giải quyết thủ tục hành chính và tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động.

Bí thư Đảng ủy xã Lộc An Nguyễn Ngọc Anh khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Kiến tạo động lực từ thực tiễn

Trong nhiều cuộc làm việc với đảng ủy các xã, phường, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, lãnh đạo không chỉ là đi kiểm tra, nghe báo cáo rồi chỉ đạo chung chung, mà phải qua thực tiễn để phát hiện vấn đề, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, nếu chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo mà không tạo ra những thay đổi cụ thể thì chưa phải là lãnh đạo thực chất.

Lãnh đạo xã Phú Vang thăm cơ sở sản xuất may mặc trên địa bàn

Quan điểm đó cho thấy yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo đòi hỏi phải nâng cao năng lực kiến tạo của từng địa phương. Cấp xã, phường không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước mà phải trở thành chủ thể phát triển, biết nhận diện lợi thế, điểm nghẽn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển trên địa bàn.

Thực tế sau một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, các địa phương phát huy hiệu quả của mô hình là những nơi chủ động đề xuất giải pháp. Từ tư duy đó, nhiều kiến nghị từ cơ sở đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát, nghiên cứu và tháo gỡ bằng các giải pháp cụ thể.

Việc nghiên cứu điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất cho các địa phương là một ví dụ. Từ những vấn đề đặt ra ở cơ sở, nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng, phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư hay phát triển đô thị đã được xem xét trên cơ sở yêu cầu phát triển lâu dài thay vì chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt.

Tại Chân Mây - Lăng Cô, sau khi làm việc với Đảng ủy địa phương, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết phát triển đô thị Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 2026 - 2030 và thành lập Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Một nghị quyết mới được ban hành từ yêu cầu thực tiễn, biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Với vị trí là trung tâm của Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cửa ngõ kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, khu vực này được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở phía nam thành phố, tạo sức lan tỏa cho toàn vùng.

Nhìn rộng hơn, giá trị của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ nằm ở việc tinh gọn bộ máy mà ở khả năng tạo ra phương thức quản trị gần dân hơn, sát thực tiễn hơn và phản ứng nhanh hơn trước yêu cầu phát triển.

Khi mỗi địa phương biết chủ động khai thác lợi thế, khi những vướng mắc từ cơ sở được lắng nghe để hoàn thiện cơ chế, chính sách và khi người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mô hình mới sẽ phát huy đầy đủ hiệu quả.