  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 08/07/2026 16:24

Đề xuất quy định không lập biên bản đối với một số hành vi vi phạm hành chính

Việc lập biên bản vi phạm hành chính trong một số hành vi vi phạm có đầy đủ căn cứ, dữ liệu để ra quyết định xử phạt là không cần thiết trong quy trình xử phạt do gây mất thời gian, công sức, phát sinh thêm chi phí cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Siết chặt quản lý xe vận tải hành khách theo hợp đồngPhạt từ 3 đến 40 triệu đồng nếu truyền, phát sai lệch bản tin dự báo thời tiếtXử phạt người bình luận xúc phạm đoàn Kỵ binh Công an nhân dân

 Đề xuất không lập biên bản với một số hành vi vi phạm hành chính được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Hồ sơ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Đáng chú ý, tại điểm d khoản 1 Điều 44 dự thảo Luật đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với các hành vi được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ… nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trên cơ sở dữ liệu, chứng cứ điện tử, đồng thời bảo đảm tính chính xác, khách quan trong quá trình xử phạt.

Theo cơ quan chức năng, đề xuất này xuất phát từ các lý do:

Ngày 14/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 151/NQ-CP về việc thông qua chính sách Luật Xử lý vi phạm hành chính có nội dung về rà soát, cắt giảm những thủ tục không cần thiết trong quy trình xử phạt, gây mất thời gian, công sức, phát sinh thêm chi phí cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quy trình xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện nay, các hành vi vi phạm hành chính được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (như cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới; phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở; hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, điều hành giao thông…) đã có đầy đủ căn cứ, dữ liệu để ra quyết định xử phạt.

Như vậy, việc lập biên bản vi phạm hành chính trong các trường hợp này làm tăng thủ tục xử phạt không cần thiết, kéo dài thời gian xử lý, phát sinh chi phí và chưa phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.

https://nhandan.vn/de-xuat-quy-dinh-khong-lap-bien-ban-doi-voi-mot-so-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-post974233.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
đề xuấtquy địnhkhông lập biên bảnvi phạm hành chính
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khám phá những bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo đề xuất từ Lonely Planet

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa trích dẫn gợi ý từ chuyên trang du lịch Lonely Planet về 10 bãi biển đẹp mà du khách quốc tế không nên bỏ lỡ khi ghé Việt Nam vào dịp hè này. Theo đó, biển Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc, Mỹ Khê, An Bàng, Côn Sơn, Cát Bà... sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ xuyên suốt hành trình.

Khám phá những bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo đề xuất từ Lonely Planet
Đề xuất tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

“Việc chuẩn hóa số lượng, chức danh cần đi cùng với chế độ, chính sách phù hợp, bảo đảm người được giao nhiệm vụ có điều kiện thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân”, ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nội vụ khẳng định.

Đề xuất tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top