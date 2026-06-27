Phạt từ 3 đến 40 triệu đồng nếu truyền, phát sai lệch bản tin dự báo thời tiết

Vườn khí tượng của Trạm khí tượng TP. Huế

Phân định rõ đối tượng xử phạt

Nghị định số 219/2026/NĐ-CP (gồm 4 chương, 30 điều) áp dụng đối với cả tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định quy định rõ:

Hộ kinh doanh, hộ gia đình: Bị xử phạt áp dụng như đối với cá nhân.

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập: Chỉ bị xử phạt theo Nghị định này nếu hành vi vi phạm không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang: Nếu vi phạm trong khi đang thi hành công vụ và hành vi đó thuộc công vụ được giao thì không xử phạt hành chính mà xử lý theo quy định pháp luật liên quan.

12 nhóm hành vi vi phạm

Nghị định quy định chi tiết các hành vi vi phạm từ khâu cấp phép, quan trắc đến khai thác dữ liệu, bao gồm:

-Vi phạm về giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV.

-Vi phạm về hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV.

-Vi phạm về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo KTTV.

-Vi phạm về quan trắc KTTV.

-Vi phạm về thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV chuyên dùng.

-Vi phạm về cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc KTTV.

-Vi phạm về khai thác và bảo vệ công trình KTTV.

-Vi phạm về khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV.

-Vi phạm về trao đổi thông tin dữ liệu KTTV, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài trái quy định.

-Vi phạm về tác động vào thời tiết.

-Vi phạm về sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV.

-Các hành vi vi phạm khác liên quan được quy định trong Nghị định.

Các hành vi liên quan đến KTTV nhưng không được quy định tại Nghị định này sẽ bị xử lý theo các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng.

Ghi nhận nhiệt độ đất tầng sâu ngày hè phục vụ chuyển mã điện về Hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia

Mức xử phạt từ 3-40 triệu đồng

Đối với hành vi vi phạm quy định về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo KTTV, Nghị định áp dụng các mức phạt tiền lũy tiến theo mức độ nghiêm trọng:

1. Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn mà không nêu rõ nguồn gốc bản tin.

2. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không có nguồn gốc.

3. Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát không đầy đủ nội dung bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

4. Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn chậm so với thời gian quy định.

5. Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

b) Gian lận về nguồn gốc bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn khi truyền, phát;

c) Truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

d) Đưa tin sai lệch về hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và các điểm b, c và d khoản 5 nêu trên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2026.