Đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh điều hành phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, sáng 4/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trình bày Tờ trình tại phiên họp, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an nêu rõ, việc xây dựng dự án Luật nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Song song đó, vẫn bảo đảm việc quản lý của Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự thảo Luật phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Công an quy định.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Công an, trong đó, phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện nội dung này.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; chỉ thực hiện quản lý thông qua Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Đồng thời, đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với các thủ tục về trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự thảo bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Cùng với đó, bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nêu rõ, Thường trực Ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật với các lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định chuyển tiếp để giải quyết đối với các trường hợp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ đã được cấp trước đây, tránh phát sinh vướng mắc trong thực tiễn.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị sửa đổi quy định về súng săn theo hướng bỏ quy định về mục đích của súng săn và thống nhất khái niệm “Súng săn là súng kíp và đạn sử dụng cho súng này”.

Liên quan sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại lưu ý quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về phòng cháy, chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Đồng thời, bổ sung quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị bổ sung quy định phù hợp, tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập khi triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật hiện hành.

Cùng với đó, quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro, nhằm bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, tạo cơ sở cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sau khi công trình được đưa vào khai thác, sử dụng.

https://nhandan.vn/de-xuat-bai-bo-thu-tuc-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-ve-phong-chay-chua-chay-post986271.html