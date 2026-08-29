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ClockThứ Ba, 01/09/2026 14:19

Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học

Việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được thực hiện mỗi năm một lần vào đầu năm học, nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, bệnh, tật phổ biến ở lứa tuổi học đường.

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Bác sĩ bệnh viện đa khoa Xanh Pôn khám cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Ba Đình ngày 22/8/2026. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN) 

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 1 lần/năm vào đầu năm học.

Việc thăm khám có thể được thực hiện tại cơ sở giáo dục, Trạm Y tế cấp xã, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm khác phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định này hướng tới việc chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của người học ngay từ đầu năm học, qua đó phát hiện sớm những bất thường về thể chất, dinh dưỡng, tinh thần, vận động cũng như một số bệnh, tật thường gặp ở lứa tuổi học đường.

Đối với trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, nội dung kiểm tra sức khỏe gồm đánh giá dấu hiệu sinh tồn; đánh giá dinh dưỡng; đánh giá tinh thần - vận động và đánh giá tiêm chủng.

Trong đánh giá tinh thần - vận động, cơ sở thực hiện đánh giá hành vi và năng lực của trẻ theo độ tuổi, gồm sự phát triển tinh thần và phát triển vận động. Riêng trẻ từ 16-30 tháng tuổi được đánh giá nguy cơ tự kỷ.

Bên cạnh đó, trẻ được khám lâm sàng, gồm khám đầu cổ, mắt, tai-mũi-họng, răng miệng và cơ-xương-thần kinh.

Đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám khai thác tình trạng sản khoa, khám thể lực và khám lâm sàng.

Việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học không chỉ nhằm ghi nhận các chỉ số sức khỏe của người học mà còn có ý nghĩa trong phát hiện sớm các vấn đề cần được theo dõi, tư vấn hoặc điều trị. Trường hợp phát hiện người học có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tư vấn và chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

Bộ Y tế cũng quy định trường hợp địa phương đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ vào đầu năm học cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2026/TT-BYT, thì không thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học.

Đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc khám sức khỏe định kỳ được thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1, khoản 2 Điều 70 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và Thông tư số 32/2023/TT-BYT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2026/TT-BYT.

Hình thành cơ sở thông tin về sức khỏe của người học

Theo Bộ Y tế, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và thực hiện kiểm tra theo các nội dung được hướng dẫn tại Thông tư.

Một yêu cầu đáng chú ý là cơ sở giáo dục phải cập nhật dữ liệu kiểm tra sức khỏe đầu năm học lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc cập nhật dữ liệu góp phần hình thành cơ sở thông tin về sức khỏe của người học, phục vụ công tác theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe học đường. Đồng thời, khi phát hiện người học có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cơ sở giáo dục phải thực hiện tư vấn, chuyển người học đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

Bộ Y tế quy định kinh phí thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học được bảo đảm từ nhiều nguồn.

Cụ thể, gồm nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị; nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phòng bệnh.

Ngoài ra, kinh phí còn có thể được huy động từ nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật cùng các nguồn thu hợp pháp khác.

Với việc quy định rõ tần suất, địa điểm, nội dung kiểm tra, trách nhiệm của cơ sở giáo dục và nguồn kinh phí thực hiện, hướng dẫn của Bộ Y tế tạo cơ sở để công tác kiểm tra sức khỏe đầu năm học được triển khai thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó tăng cường phát hiện sớm và quản lý các vấn đề sức khỏe của trẻ em, học sinh ngay từ đầu năm học.

https://nhandan.vn/bo-y-te-huong-dan-kiem-tra-suc-khoe-dau-nam-hoc-post985671.html?gidzl=gEHv8Bk58MUg-N0Wj9CYPARuUoMkoNrYlFz_SAYQAJEvy2js-PjuFhlvBN-ldNyzkFmcVc4cKc1mluKiPG

Theo nhandan.vn
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