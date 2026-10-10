Để mỗi hành trình thêm thuận tiện

Khu vực làm thủ tục và soi chiếu an ninh tại sân bay được tổ chức khoa học, hỗ trợ hành khách di chuyển thuận tiện.

Công nghệ nâng cao chất lượng phục vụ

Tại khu vực làm thủ tục và kiểm tra an ninh của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài, ông T. Thal, du khách đến từ Israel bày tỏ sự hài lòng khi các thủ tục trước chuyến bay diễn ra nhanh chóng. Khu vực làm thủ tục và các luồng di chuyển được tổ chức rõ ràng, giúp hành khách dễ dàng thực hiện từng bước mà không mất nhiều thời gian. “Tôi rất ấn tượng về công nghệ mới ở đây. Toàn bộ quy trình được thực hiện rất thuận lợi, khoa học và hiệu quả”, ông Thal chia sẻ.

Phía sau trải nghiệm ấy là quá trình Cảng HKQT Phú Bài đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động khai thác. Hệ thống sinh trắc học được triển khai từ khâu làm thủ tục đến cửa ra tàu bay; cùng với đó là camera thông minh, hệ thống quản lý nhà ga và các ki-ốt để hành khách tự làm thủ tục, xác thực sinh trắc học.

Bà Giang Thị Biết, du khách đến từ tỉnh Hưng Yên cho hay, việc sử dụng ki-ốt làm thủ tục tích hợp sinh trắc học giúp bà chủ động hơn trong quá trình làm thủ tục. Chỉ với vài thao tác, bà đã hoàn tất thủ tục.

Thời gian qua, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế thường xuyên phối hợp với Cảng vụ hàng không, Cảng HKQT Phú Bài và các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Đại tá Võ Hồng Quang, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố cho biết, lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan, khai thác hệ thống kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát và rà soát các phương án ứng phó.

Ông Đỗ Anh Đào, Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Bài thông tin, trong tháng 6/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Công an thành phố đã ký quy chế phối hợp. Ngay sau đó, Cảng HKQT Phú Bài ký kế hoạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố về bảo đảm an ninh trật tự, an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố khẩn nguy tại cảng. Việc phối hợp giúp các đơn vị trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và xử lý sự cố.

Hành khách thực hiện thủ tục và xác thực sinh trắc học tại các ki-ốt tự phục vụ.

An ninh nhưng không tạo khoảng cách

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh, việc hỗ trợ hành khách cũng được chú trọng. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố, lực lượng đã hỗ trợ tìm lại, trao trả tài sản cho hàng chục trường hợp hành khách để quên tài sản tại Cảng HKQT Phú Bài, trong đó có những tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Đầu tháng 2/2026, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố tiếp nhận thông tin một hành khách để quên túi xách tại sảnh ga đến quốc nội sau chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Huế. Bên trong có 1 lắc tay, 1 đôi bông tai và 5 nhẫn bằng vàng, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng kiểm tra hệ thống camera, xác minh chủ sở hữu và thực hiện thủ tục bàn giao theo quy định. Chị H.T.L. sớm nhận lại toàn bộ tài sản và gửi lời cảm ơn đến lực lượng làm nhiệm vụ.

Một trường hợp khác, lực lượng An ninh hàng không tiếp nhận túi xách hành khách bỏ quên tại sảnh ga đến. Qua kiểm tra, bên trong có giấy tờ tùy thân, tài sản và các giấy tờ cần thiết đối với người nước ngoài lưu trú, du lịch tại Việt Nam. Sau khi rà soát, liên hệ, Công an thành phố đã liên lạc được với anh H.L. James, quốc tịch Australia, khi du khách này đang di chuyển tại Quảng Trị, để thực hiện việc trao trả.

Sự chủ động, tận tình trong những tình huống như vậy giúp hành khách nhận lại tài sản, giảm bớt lo lắng trong hành trình và có thêm thiện cảm với lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay.

Đại tá Võ Hồng Quang cho biết, yêu cầu đặt ra với lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh là quản lý chặt chẽ nhưng vẫn tạo thuận lợi tối đa cho hành khách trong khuôn khổ pháp luật. Vì vậy, bên cạnh nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ phải có tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm, văn minh, lịch sự và tận tình trong từng tình huống.

Theo ông Đỗ Anh Đào, công nghệ đang giúp nhiều khâu được thực hiện nhanh, thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng nâng cao khả năng giám sát, nhận diện và xử lý những dấu hiệu bất thường. Nhưng để những tiện ích ấy đến được với hành khách, vẫn cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống.