Nâng cao hiệu quả quản trị từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu số

Đầu tư hạ tầng số bảo đảm phục vụ chuyển đổi số và khai thác hiệu quả dữ liệu số.

Lấy hạ tầng, nền tảng số làm bệ phóng

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được thành phố Huế gắn với yêu cầu xây dựng chính quyền số, chuẩn hóa dữ liệu, liên thông hệ thống và đưa các nền tảng số vào giải quyết thủ tục hành chính cũng như các nhiệm vụ quản lý, điều hành. Hiện nay, thành phố có 2.122 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 100% thủ tục được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần. Thành phố đã hoàn thành cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 100% thủ tục được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.

Từ đầu năm 2026, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố tiếp nhận hơn 270.000 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 96,97%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 95,12%. Những con số này cho thấy quá trình chuyển từ xử lý hồ sơ giấy sang môi trường số đang được đẩy nhanh, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, lưu trữ, tái sử dụng thông tin và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ngành đang tiếp tục hoàn thiện mô hình “điều hành trực tuyến bằng dữ liệu số”, trong đó HueIOC sẽ tập trung liên thông dữ liệu giữa các ngành, các cấp, giúp chính quyền có dữ liệu cập nhật chính xác hơn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Thành phố phấn đấu số hóa 100% quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ, tài liệu; số hóa hơn 78% kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực và tăng tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu.

Trong quản trị đô thị, Trung tâm dữ liệu dùng chung vận hành 72 nền tảng, ứng dụng số và quản lý 985 bảng dữ liệu. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối đến 100% xã, phường, hỗ trợ chỉ đạo, điều hành trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các nền tảng số dùng chung còn giúp giảm khoảng 30 - 40% thời gian xử lý công việc thủ công của cán bộ, công chức.

Hiệu quả của các nền tảng còn được thể hiện qua khả năng xử lý nhanh hơn một số tình huống đô thị. Nền tảng IOC giai đoạn 2 giúp rút ngắn thời gian xử lý một số tình huống như ngập lụt, ùn tắc giao thông từ nhiều ngày xuống còn khoảng 5 - 15 phút. Hệ thống phản ánh hiện trường có tỷ lệ xử lý khoảng 95% phản ánh của người dân.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Huế dự kiến công bố các nền tảng số quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách, hiến kế phát triển Huế và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên Hue-S. Đây sẽ là những kênh tương tác mới, giúp tiếp nhận sáng kiến và theo dõi rõ hơn quá trình xử lý.

Khai thác dữ liệu, mở rộng không gian phát triển

Song song với xây dựng nền tảng, Huế đẩy mạnh chuẩn hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu trong các lĩnh vực thiết yếu, như y tế, đất đai, du lịch và an sinh xã hội. Trong lĩnh vực y tế, chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu được triển khai đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đến nay, dữ liệu nhân lực y tế và cơ sở trợ giúp xã hội đạt tỷ lệ chuẩn hóa 100%, tạo cơ sở cho việc quản lý, xác định đúng đối tượng thụ hưởng và hỗ trợ hoạch định chính sách.

Ở lĩnh vực xã hội số, ứng dụng Hue-S tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền với người dân, hiện có hơn 1,3 triệu tài khoản, tiếp nhận khoảng 156.000 phản ánh hiện trường, với tỷ lệ hài lòng trên 92%. Thành phố cũng thành lập 64 điểm hỗ trợ xã hội số tại các xã, phường, giúp người dân tiếp cận các tiện ích số thuận lợi hơn, nhất là nhóm người còn hạn chế về kỹ năng số.

Với lợi thế đô thị di sản, Huế cũng khai thác dữ liệu số để đổi mới hoạt động bảo tồn và phát triển du lịch. Việc lắp đặt các trạm tương tác thông minh tại 13 điểm di tích, ứng dụng dữ liệu 3D, 360 độ phục vụ trải nghiệm thực tế ảo và cung cấp hơn 3.300 địa điểm du lịch trên Hue-S, góp phần mở rộng cách tiếp cận di sản, đồng thời giúp du khách tra cứu thông tin và lựa chọn trải nghiệm thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, 227 bộ dữ liệu mở thuộc 17 chủ đề đã được công bố, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp khai thác và phát triển ứng dụng mới. Nền tảng kết nối “3 nhà” (Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp) tại địa chỉ 3nha.hue.gov.vn đang kết nối nhu cầu thực tiễn với nguồn lực nghiên cứu và công nghệ; đồng thời tập hợp dữ liệu nhà khoa học, kết quả nghiên cứu, danh mục công nghệ chuyển giao, tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Diên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Vang cho hay, chuyển đổi số đang phát huy hiệu quả đối với chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Riêng việc hình thành các bưu cục số, điểm hỗ trợ xã hội số đã giúp người dân rút ngắn thời gian, quãng đường đi lại, đồng thời giảm áp lực cho trung tâm phục vụ hành chính công tại địa phương.

Từ những nền tảng kết quả đó, Huế tiếp tục nâng cao chất lượng dữ liệu, tăng cường liên thông, bảo đảm an toàn thông tin và thu hẹp khoảng cách số. Khi kiến trúc, nền tảng và dữ liệu thực sự được kết nối thành một hệ thống vận hành thông suốt, chuyển đổi số mới có thể đi từ “có công nghệ” đến “có kết quả”, góp phần tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội.