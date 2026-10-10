Hương An xây dựng cộng đồng số, đưa tiện ích số đến với người dân

Phường Hương An huy động toàn hệ thống chính trị và cộng đồng thực hiện chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đưa chuyển đổi số vào những việc gần gũi

Để chuyển đổi số phát huy hiệu quả, công nghệ số trở thành công cụ hữu ích trong công việc và sinh hoạt hằng ngày, phường Hương An đang từng bước cụ thể hóa các định hướng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng những hoạt động gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Đồng hành hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, UBND phường Hương An vừa ra mắt và đưa vào vận hành ứng dụng phần mềm quản lý chợ thông minh và phát động phong trào "Hành trình số Cố đô". Đây là một trong những hoạt động hướng đến đổi mới phương thức quản lý ở cơ sở, đồng thời mở rộng cơ hội để người dân, hộ kinh doanh tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.

Theo ông Trần Nhật Khương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hương An, việc đưa ứng dụng phần mềm quản lý chợ thông minh vào hoạt động tại chợ Hương Sơ và sẽ tiếp tục mở rộng ra các chợ như An Hòa, Hương An chỉ là một trong những hoạt động trong chương trình kế hoạch chuyển đổi số của địa phương. Ứng dụng phần mềm quản lý chợ thông minh này vừa giúp các hộ kinh doanh làm quen với công nghệ, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, thích ứng với xu hướng thanh toán điện tử và phát triển thương mại trên môi trường số.

Phường Hương An ra mắt và đưa vào hoạt động ứng dụng phần mềm quản lý chợ thông minh tại chợ Hương Sơ.

Chợ truyền thống không chỉ là nơi mua bán hàng hóa mà còn gắn với sinh kế của nhiều gia đình, là không gian giao thương và kết nối cộng đồng. Vì vậy, việc đưa công nghệ vào hoạt động quản lý chợ còn song hành với việc hỗ trợ ban quản lý chợ trong công tác quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh, cập nhật thông tin và giúp tiểu thương sử dụng thành thạo các công cụ mới, phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ mô hình quản lý chợ số thông minh, Hương An tiếp tục mở rộng các hoạt động chuyển đổi số đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Trọng tâm là giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số và các tiện ích phục vụ chăm sóc sức khỏe, học tập, đời sống. Cùng với đó là trang bị kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện những nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Tiểu thương chợ Hương Sơ cam kết sử dụng phần mềm quản lý chợ thông minh để phát triển kinh doanh hàng hóa.

Đây cũng là cách địa phương hướng đến tinh thần chuyển đổi số thực chất, lấy hiệu quả thông qua khả năng người dân tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ công nghệ làm thước đo.

Lấy người dân làm trung tâm trong "Hành trình số Cố đô"

Bên cạnh ứng dụng công nghệ số nhằm đổi mới hoạt động thương mại, "Hành trình số Cố đô" được xác định là phong trào tiếp nối lan tỏa "Bình dân học vụ số". Phong trào phát huy vai trò của Điểm hỗ trợ xã hội số, Tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn Thanh niên và các lực lượng tại cơ sở, đưa kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ đến gần hơn với người dân.

Với phương châm "Mỗi người dân thành thạo kỹ năng số - Mỗi gia đình sử dụng dịch vụ số - Mỗi xã, phường xây dựng cộng đồng số", Hương An hướng đến việc hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống, bắt đầu từ những thao tác đơn giản, thiết thực.

Theo ông Lê Kim Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hương An, "Hành trình số Cố đô" không phải là phong trào chỉ diễn ra trong một ngày, một tuần hay một tháng, mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Để phong trào đi vào thực chất, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và lực lượng nòng cốt cần phát huy vai trò của mình trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng số, sử dụng hiệu quả các nền tảng phục vụ công việc, đồng thời trở thành lực lượng hướng dẫn người dân.

Đoàn Thanh niên và 16 Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn là lực lượng được phân công giữ vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ trực tiếp tại khu dân cư, nhất là đối với người cao tuổi và những người còn hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ.

Hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ tiện ích số.

Các tổ dân phố cũng được đề nghị chủ động rà soát những hộ gia đình cần hỗ trợ, phối hợp tổ chức hướng dẫn kỹ năng số tại địa bàn. Cách làm này giúp hoạt động phổ cập công nghệ đến đúng đối tượng, hạn chế tình trạng người dân có thiết bị nhưng chưa biết sử dụng hoặc còn lúng túng khi thực hiện các giao dịch điện tử.

Xây dựng cộng đồng số văn minh, an toàn

Song song thực hiện phong trào, phường Hương An đẩy mạnh triển khai đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử, xác nhận và tích hợp thông tin 5 loại giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID. Các tổ công tác lưu động phối hợp với lực lượng cơ sở và Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp các giấy tờ thiết yếu.

Hoạt động được tổ chức theo hướng linh hoạt, tăng cường hỗ trợ trực tiếp, phát huy phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để người dân có thể tiếp cận dịch vụ ngay tại nơi sinh sống. Qua đó, địa phương hướng đến giảm bớt những khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng thông tin điện tử thay cho việc phải mang theo nhiều loại giấy tờ khi cần giải quyết thủ tục hành chính.

Hỗ trợ người dân đăng ký, cài đặt và sử dụng các nền tảng số để phục vụ thực hiện thủ tục hành chính và trong cuộc sống.

Một nội dung khác được Hương An chú trọng là hỗ trợ đăng ký, cài đặt và sử dụng chữ ký số. UBND phường phối hợp với các đơn vị viễn thông hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và đại diện các tổ dân phố tiếp cận công cụ này.

Việc trang bị kỹ năng sử dụng chữ ký số không chỉ hỗ trợ quá trình xử lý công việc trên môi trường điện tử mà còn tạo điều kiện để lực lượng nòng cốt hướng dẫn lại cho người dân. Khi các thao tác được thực hiện đúng cách, người dân có thêm lựa chọn trong xác thực, ký hồ sơ và thực hiện các giao dịch trực tuyến theo quy định.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, Hương An phấn đấu duy trì Điểm hỗ trợ xã hội số hoạt động tối thiểu 2 buổi mỗi tuần; phổ cập kỹ năng số cho 80% hộ gia đình trên địa bàn; đồng thời phấn đấu 30% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Để đạt các mục tiêu này, bên cạnh sự chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp của doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức đoàn thể, yếu tố quyết định vẫn là sự đồng hành tham gia của người dân. Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, Hương An từng bước gắn chuyển đổi số với những nhu cầu gần gũi của đời sống, tiến đến xây dựng cộng đồng số văn minh, an toàn, phát triển.