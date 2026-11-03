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ClockThứ Ba, 03/11/2026 16:19

Kết nối nông sản, đặc sản địa phương với hệ thống siêu thị

HNN.VN - Chiều 3/11, Sở Công Thương tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại. Hội nghị có sự tham gia của hơn 20 cơ sở, doanh nghiệp nông sản, đặc sản địa phương; đại diện các hệ thống phân phối như Aeon Huế, Co.opmart, Bách hoá xanh.

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Nhiều sản phẩm đặc sản địa phương được trưng bày, giới thiệu và phân phối tại siêu thị Aeon Huế. 

Tại hội nghị, 13 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố giới thiệu, quảng bá nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến và đặc sản địa phương như muối sả đậu Huế, muối sốt cay, mứt gừng, dầu tràm, cao dầu tràm, bánh lọc, trà, cà phê, bánh sen gạo mầm và trà sen thảo mộc…

Các sản phẩm khá đa dạng về chủng loại, hình thức chế biến, thể hiện tiềm năng phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ của hàng hóa địa phương. Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp được thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện kỹ thuật và quy trình tiếp nhận hàng hóa của hệ thống siêu thị. Trong đó, những yêu cầu về an toàn thực phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch được đặc biệt chú trọng.

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, việc kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương với hệ thống phân phối hiện đại có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng thị trường, tạo thêm cơ hội tiêu thụ cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, đặc sản, phát huy lợi thế hàng hóa địa phương và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiếu
 Từ khóa:
Công ThươngKết nốiSiêu thịHuếDoanh nghiệp
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