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ClockChủ Nhật, 11/10/2026 15:11

Khi cha mẹ làm TikToker

HNN - TikTok không còn là “sân chơi” riêng của giới trẻ. Tại Huế, nhiều ông bố, bà mẹ U60 cũng xuất hiện trước ống kính, thu hút người xem bằng những thước phim giản dị về cuộc sống thường ngày. Hành trình ấy không chỉ mang lại niềm vui, cơ hội kinh doanh mà còn cho thấy sự kết nối thú vị giữa các thế hệ trong thời đại số.

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 Cùng với việc xây kênh “TikTok”, “O Trang” lan tỏa năng lượng sống tích cực và truyền cảm hứng làm việc chăm chỉ, tận tâm đến nhiều người.

Dấu ấn đồng hành của người trẻ

Ở tuổi 54, bà Nguyễn Thị Thu Trang (thường gọi là O Trang), phường Tây Lộc, đang điều hành một hàng ăn phục vụ nhiều món, từ các món Huế đến cơm nắm Nhật Bản. Năm 2022, con gái gợi ý bà Trang xây dựng kênh TikTok. “Con tôi nói muốn thương hiệu được nhiều người biết đến thì phải tiếp cận khách hàng thông qua công nghệ. Vậy là kênh TikTok O Trang món Huế ra đời từ đó”, bà Trang tâm sự. Sau bốn năm kiên trì, kênh O Trang đã có gần 20.000 người theo dõi.

Cũng từ sự gợi ý của con gái, gia đình ông Dương Văn Tâm (57 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thu (56 tuổi) tại tổ dân phố Quảng Ngạn 1, phường Phong Quảng đã bắt đầu hành trình làm video. Dương Thị Tuyết (25 tuổi), từng làm trong ngành marketing, đã có một video quay cùng mẹ lên xu hướng. Nhận thấy đây là cơ hội để vừa lưu giữ khoảnh khắc gia đình, vừa phát triển kinh tế, Tuyết đã mời cha mẹ cùng bấm máy. Chỉ sau hơn một năm thành lập, kênh TikTok chuyên chia sẻ những bữa cơm kiểu Huế dung dị, đời thường của gia đình đã thu hút hơn 35.000 lượt người theo dõi.

Từ vai trò “diễn viên” trong các video của con gái, đến nay ông Tâm và bà Thu đã có thể tự tay cầm máy quay, ghi lại một số phân cảnh sinh hoạt đời thường, xóa tan định kiến cho rằng người lớn tuổi khó có thể thích nghi với các nền tảng số.

Giá trị thực sau những thước phim

Kênh “O Trang” không chạy theo các trào lưu giật gân mà tập trung vào ẩm thực, công việc thường ngày và những câu chuyện đời sống. Ngoài quảng bá ẩm thực Huế, O Trang còn chia sẻ kinh nghiệm sống, tư vấn tình cảm và lan tỏa năng lượng tích cực. Trong khi đó, kênh của gia đình chị Tuyết chinh phục người xem bằng sự mộc mạc, đậm chất quê nhà. Các video được thực hiện ngay trong gian bếp gia đình, ghi lại những bữa cơm bình dị với các món ăn đặc trưng của Huế.

 Một buổi quay chế biến món ăn của kênh "O Trang"

Đối với “O Trang”, lượng khách tìm đến quán ủng hộ ngày một đông hơn, giúp công việc bán hàng ăn ổn định. Với gia đình ông Tâm và bà Thu, họ còn mở rộng thêm việc kinh doanh các loại mắm truyền thống và nhận các đơn hàng làm bánh theo yêu cầu của khách hàng gần xa qua mạng xã hội. “Từ khi xây kênh TikTok, ba mẹ có thêm nhiều niềm vui mới. Vì quay cuộc sống hằng ngày nên mọi thứ diễn ra tự nhiên, ba mẹ cũng xem đó là một phần của cuộc sống”, chị Dương Thị Tuyết chia sẻ.

Việc xuất hiện trên TikTok không chỉ giúp những ông bố, bà mẹ U60 tìm thấy niềm vui mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp ẩm thực, đời sống và con người Huế.

Phước Ly
 Từ khóa:
cha mẹTikTokergiới trẻcuộc sống
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