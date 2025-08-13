Phổ cập công nghệ số, kỹ năng số vì cộng đồng

Các giảng viên, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cán bộ, người dân ứng dụng các công cụ số, nền tảng số

Lan tỏa kiến thức số

Là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Đại học Huế, Viện Chuyển đổi số và Học liệu vừa nghiên cứu, đào tạo, vừa là trung tâm đổi mới sáng tạo trên nền tảng số, kết nối tri thức số trong và ngoài ngành giáo dục. Với phương châm "chuyển đổi số vì cộng đồng", Viện đã triển khai chương trình "Phổ cập AI - Bình dân học vụ số" như một chiến dịch, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chuyển đổi số và Học liệu - Đại học Huế cho biết, trong chương trình "Phổ cập AI - Bình dân học vụ số", Viện đảm nhiệm từ khâu xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, đến trực tiếp giảng dạy và hỗ trợ cộng đồng ứng dụng AI theo chủ trương "Cầm tay chỉ việc". Viện cũng là đơn vị tiên phong trong việc thiết kế các mô hình học tập mở, lớp học tương tác, thư viện số và các nền tảng hỗ trợ học tập sử dụng AI, từ đó đưa công nghệ trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ dùng với mọi người.

Chương trình phổ cập của Viện không chỉ dừng lại ở các lớp học cơ bản mà được tổ chức theo mô hình mở, có phân tầng. Từ phổ cập lớp kỹ năng số phổ thông với những kiến thức về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, sử dụng điện thoại thông minh, truy cập dịch vụ công, thanh toán điện tử…, đến các lớp chuyên sâu về ứng dụng AI trong hành chính, giáo dục, nông nghiệp và môi trường, các ứng dụng chuyên biệt khác. Viện cũng trực tiếp thiết kế các mô hình học tập số tương tác, xây dựng các lớp học mở trực tuyến miễn phí.

Từ các phường nội thành đến các xã miền núi, nhiều lớp tập huấn miễn phí "xóa mù công nghệ số" đã được tổ chức với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đặc biệt, mới đây, Viện đã phối hợp tổ chức lớp phổ cập kỹ năng số "Nâng tầm kỹ năng số trong công việc" cho cán bộ đoàn, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động tại xã A Lưới 1, xã A Lưới 4 do PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng và đội ngũ cộng tác viên trực tiếp giảng dạy.

Đại diện lãnh đạo xã A Lưới 1 cho rằng, qua các lớp tập huấn phổ cập AI, bình dân học vụ số do Viện Chuyển đổi số và Học liệu cùng các đơn vị liên quan tổ chức đã góp phần lan tỏa tư duy công nghệ, giúp người dân tin rằng AI không phải là chuyện xa vời, mà là một công cụ rất đời thường, phục vụ cuộc sống, việc làm và học tập mỗi ngày.

Cùng với việc truyền đạt kiến thức, Viện còn xây dựng các nhóm hỗ trợ chuyên sâu, các mô hình "tự học AI tại nhà", "ứng dụng AI vào hành chính số"... được phổ cập bằng hình thức online. Viện còn chủ động hợp tác với các đơn vị công nghệ quốc tế như Tập đoàn UFIN (tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực Web3, AI và blockchain) để hỗ trợ sinh viên nghiên cứu, phát triển công cụ AI. Đây là hướng đi cho thấy Viện không chỉ phổ cập công nghệ mà còn đầu tư chiều sâu để hình thành thế hệ nhân lực số có năng lực toàn diện.

Trực tiếp "cầm tay chỉ việc", nâng cao kỹ năng, kiến thức ứng dụng công nghệ số cho cán bộ, giáo viên ở vùng sâu, vùng xa

Hướng đến xã hội học tập số toàn diện

Trong bối cảnh TP. Huế đẩy mạnh chính quyền địa phương 2 cấp, việc nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức trở nên cấp bách. Hầu hết thủ tục hành chính hiện được xử lý trên môi trường mạng, yêu cầu cán bộ thành thạo công cụ số và AI để tăng tốc độ xử lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Đáp ứng nhu cầu này, Viện đã tổ chức nhiều khóa tập huấn chuyên đề giúp cán bộ ứng dụng AI trong soạn thảo, tìm kiếm, tổng hợp thông tin, viết báo cáo, phân tích dữ liệu và truyền thông số. Việc tiếp cận sớm các nền tảng số giúp cán bộ rút ngắn thời gian làm việc và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý hành chính.

Không chỉ dừng lại ở con số gần 2.000 lượt người dân, cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh được tiếp cận kiến thức và công cụ AI qua các khóa học do Viện tổ chức, chương trình còn tạo ra những chuyển biến rõ rệt về nhận thức và kỹ năng số trong cộng đồng. Đa số học viên sau khi tham gia các lớp tập huấn đã tự tin hơn trong việc sử dụng các nền tảng số, ứng dụng AI vào công việc và cuộc sống thường ngày.

Viện cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu nội sinh, tức là số hóa các tài nguyên học tập, nghiên cứu từ chính Đại học Huế để làm giàu tài nguyên cho hệ sinh thái học liệu số phục vụ người học, nhà nghiên cứu và cộng đồng. Đồng thời kết hợp với các mô hình AI hiện có để hình thành thư viện số, thư viện thông minh, hướng đến kết nối cổng dữ liệu nội sinh số của Đại học Huế và của thành phố Huế với các hệ thống quốc gia trong tương lai.

Với sự đồng hành của các đơn vị và địa phương, phong trào “Phổ cập AI - Bình dân học vụ số” sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo nên làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần xây dựng một xã hội số toàn diện, năng động và bền vững.