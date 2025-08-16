  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 16/08/2025 15:19

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy

HNN.VN - Ngày 16/8, Công an TP. Huế cho biết vừa liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy.

Cặp đôi buôn bán hơn nửa 0,5kg ma túy lĩnh 33 năm tùMua bán ma túy tại quán beer club, 2 đối tượng lĩnh án tù thích đángKhen thưởng công an phường An Cựu vì liên tiếp lập chiến công trấn áp tội phạm ma túy

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Hồ Văn Dương 

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 14/8, tổ công tác do Công an xã A Lưới 2 chủ trì đã phối hợp cùng Công an xã A Lưới 1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố, tổ đặc nhiệm Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiến hành kiểm tra khu vực lán trại bỏ hoang tại thôn Đụt 1 (xã A Lưới 1).

Qua đó, đã phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy nên tiến hành kiểm tra, nhưng cả 2 đều bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Hồ Văn Dương (sinh năm 2004, trú tại thôn Đụt 1, xã A Lưới 1) và phát hiện đối tượng này ném 1 bọc túi nilong bên trong chứa 200 viên thuốc dạng nén màu hồng (nghi là hồng phiến).

Đối tượng còn lại được xác định là Hồ Văn Ngọc (sinh năm 2001, cùng trú tại thôn Đụt 1, xã A Lưới 1). Đến 8h15 ngày 15/8, đối tượng này đã ra trình diện tại Công an xã A Lưới 1. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an xã Lộc An tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Đ.Đ.M 

Cùng ngày 14/8, vào lúc 22h10 tại đường liên thôn Nam Phổ Hạ (xã Lộc An), lực lượng Công an xã Lộc An đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Đ.Đ.M (sinh năm 1986, trú tại xã Lộc An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Đ.Đ.M đang có hành vi tàng trữ 6 ống hút nhựa màu xanh bên trong có chứa ma túy tổng hợp dạng đá. Đáng chú ý, Đ.Đ.M là đối tượng đang trong diện quản lý, kết quả test nhanh ma túy tại chỗ cho thấy đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp dạng đá.

Hiện Công an xã Lộc An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ nguồn gốc số ma túy mà đối tượng Đ.Đ.M tàng trữ. Mục tiêu là triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
công anhuếbắt giữđối tượngtàng trữsử dụngma túy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thắt chặt đoàn kết giữa các tôn giáo và lực lượng Công an

Ngày 15 và 16/8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, Tổng giám mục Huế đã đến thăm và chúc mừng Công an thành phố nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Thắt chặt đoàn kết giữa các tôn giáo và lực lượng Công an
Hai đoàn viên cứu người đuối nước được trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”

Ngày 16/8, Thành đoàn Huế cho biết vừa thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đoàn viên Nguyễn Đầu và trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đoàn viên Trần Văn Phi vì hành động dũng cảm, quên mình cứu người đuối nước.

Hai đoàn viên cứu người đuối nước được trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”
Nhớ mùa bóng đá đẹp nhất của Huế

Bóng đá Huế đã đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong nỗi vui buồn của người hâm mộ đất Cố đô. Và mùa hè năm 1995 mãi là mùa vui rực rỡ nhất với rất nhiều người yêu bóng đá Huế.

Nhớ mùa bóng đá đẹp nhất của Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top