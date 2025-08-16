Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Hồ Văn Dương

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 14/8, tổ công tác do Công an xã A Lưới 2 chủ trì đã phối hợp cùng Công an xã A Lưới 1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố, tổ đặc nhiệm Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiến hành kiểm tra khu vực lán trại bỏ hoang tại thôn Đụt 1 (xã A Lưới 1).

Qua đó, đã phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy nên tiến hành kiểm tra, nhưng cả 2 đều bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Hồ Văn Dương (sinh năm 2004, trú tại thôn Đụt 1, xã A Lưới 1) và phát hiện đối tượng này ném 1 bọc túi nilong bên trong chứa 200 viên thuốc dạng nén màu hồng (nghi là hồng phiến).

Đối tượng còn lại được xác định là Hồ Văn Ngọc (sinh năm 2001, cùng trú tại thôn Đụt 1, xã A Lưới 1). Đến 8h15 ngày 15/8, đối tượng này đã ra trình diện tại Công an xã A Lưới 1. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an xã Lộc An tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Đ.Đ.M

Cùng ngày 14/8, vào lúc 22h10 tại đường liên thôn Nam Phổ Hạ (xã Lộc An), lực lượng Công an xã Lộc An đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Đ.Đ.M (sinh năm 1986, trú tại xã Lộc An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Đ.Đ.M đang có hành vi tàng trữ 6 ống hút nhựa màu xanh bên trong có chứa ma túy tổng hợp dạng đá. Đáng chú ý, Đ.Đ.M là đối tượng đang trong diện quản lý, kết quả test nhanh ma túy tại chỗ cho thấy đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp dạng đá.

Hiện Công an xã Lộc An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ nguồn gốc số ma túy mà đối tượng Đ.Đ.M tàng trữ. Mục tiêu là triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.