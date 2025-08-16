Tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên

Đoàn viên thanh niên được trang bị kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn kỹ thuật thoát hiểm và xử lý tình huống giả định

Tại đây, các đoàn viên, thanh niên đã được cập nhật những điểm mới của Luật Giao thông đường bộ 2025, tìm hiểu các hành vi nguy hiểm cần phòng tránh, đồng thời trực tiếp tham gia phần thi thực hành lái xe thăng bằng và trải nghiệm trò chơi tương tác về an toàn giao thông.

Chiều cùng ngày, Đoàn phường Phú Bài phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức tập huấn kỹ năng thoát hiểm và chữa cháy tại hộ gia đình. Nội dung tập huấn tập trung vào việc trang bị kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy, kỹ thuật thoát hiểm và xử lý tình huống giả định. Các đoàn viên, thanh niên còn được trực tiếp tham gia phần thực hành, giao lưu, hỏi đáp cùng cán bộ chuyên môn, qua đó nâng cao kỹ năng ứng phó khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Anh Phan Tuấn Vũ - Bí thư Đoàn phường cho biết: “Chương trình tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và lái xe an toàn nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, nhằm trang bị cho đoàn viên, thanh niên những kỹ năng thiết thực trong đời sống. Đây cũng là dịp để mỗi bạn trẻ trở thành tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.”

Chương trình còn tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên trực tiếp rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần hình thành văn hóa giao thông, nâng cao khả năng ứng phó trước các sự cố hỏa hoạn.