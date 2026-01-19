Chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 19/3, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác lập pháp và việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành thảo luận, cho ý kiến với toàn bộ các dự án luật, nghị quyết mà Chính phủ đã chuẩn bị kịp hồ sơ (8 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết).

Tới đây sẽ có 1 dự thảo nghị quyết để thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hết sức quan tâm để khi có tờ trình của Chính phủ sẽ tổ chức thẩm tra để trình Quốc hội.

Với các nội dung chưa bảo đảm tiến độ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội do chưa gửi hồ sơ đúng hạn nên sẽ không đưa vào chương trình nghị sự lần này.

Riêng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường đã được Chính phủ xin rút để tiếp tục hoàn thiện và trình vào Kỳ họp thứ 2.

Bên cạnh công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật bảo đảm chất lượng trước khi trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Nhấn mạnh từ nay đến Kỳ họp thứ nhất thời gian còn lại rất ngắn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ, từng nội dung, từng khâu, bảo đảm mọi công tác chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ. Trước hết là chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc hoàn thiện, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi sớm hồ sơ các dự án luật, nghị quyết đến đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XVI.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Chủ tịch Quốc hội, khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua hoặc cho ý kiến một số Luật, Nghị quyết, vì vậy công tác chuẩn bị phải cao hơn, kỹ hơn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, nhất là trang thiết bị làm việc; phối hợp đôn đốc các cơ quan hữu quan gửi tài liệu đầy đủ kịp thời để phục vụ các đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đối với các đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia hoạt động nghị trường, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm việc cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn, giúp đại biểu sớm nắm chương trình, nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, tham gia hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Nhằm hỗ trợ các đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhất là một số đại biểu mới ở các địa phương, Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội cân nhắc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn về kỹ năng và phương thức hoạt động, kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Văn phòng Quốc hội khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và sắp xếp phòng họp, nơi làm việc cho các Ủy ban của Quốc hội khóa mới một cách khoa học, đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu các cán bộ, công chức trúng cử đại biểu Quốc hội phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại và không lơ là bất kỳ khâu nào trong giai đoạn chuyển giao bộ máy.

Hướng tới những nhiệm vụ quan trọng sắp tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV còn một phiên họp cuối cùng để cho ý kiến về các kế hoạch 5 năm về kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu ngay sau khi có ý kiến của Trung ương, bảo đảm chất lượng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và trình Quốc hội.

"Ngay sau khi Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI sẽ họp phiên đầu tiên để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến tổ chức bộ máy của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, chủ động chuẩn bị tốt nhất các nội dung, điều kiện cần thiết, bảo đảm Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tổ chức trang trọng, khoa học, hiệu quả, tạo nền tảng khởi đầu vững chắc cho hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

