Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 64, ra ngày 19/3

HNN.VN - Cùng với gần 76,5 triệu cử tri cả nước, gần 1 triệu cử tri của thành phố Huế vừa hân hoan trải qua “Ngày hội non sông” 15/3/2026 với thành quả hết sức mỹ mãn: 99,99% cử tri tham gia bỏ phiếu, bầu chọn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Song, vượt trên con số về tỷ lệ cử tri đi bầu, đó là niềm vui, sự phấn khởi tỏa lan khắp mọi miền, là niềm tin, niềm hy vọng của mọi tầng lớp nhân dân gửi gắm vào một bộ máy Nhà nước tinh gọn, đủ năng lực và sức mạnh đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của phồn vinh, văn minh, hạnh phúc - Đó là thông điệp của tác giả Huy Khánh trong bài viết "Niềm tin về một nhiệm kỳ mới".
 Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 64

Tác giả Huy Khánh tin tưởng: Trong 5 năm tới, thế giới dự báo sẽ còn nhiều biến động, nhưng với thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với ánh sáng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, và nếu mỗi đại biểu trúng cử khắc ghi, giữ đúng lời hứa trước cử tri khi vận động bầu cử, thì chắc chắn Việt Nam ta có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thách thức dù là khắc nghiệt nhất, chắc chắn một tương lai tốt đẹp sẽ mở ra với toàn dân tộc.

Ở mục Gặp gỡ, tác giả Liên Minh và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung giới thiệu những điểm nhấn trong nỗ lực của TP. Huế về việc đưa di sản văn hóa Huế đến gần hơn với các em học sinh, qua bài viết Kể tiếp câu chuyện di sản cho thế hệ trẻ.

Ông Hoàng Việt Trung chia sẻ: Ngay từ đầu, chúng tôi xác định việc quan trọng nhất là làm sao để học sinh được “chạm” vào di sản. Huế có lợi thế rất lớn khi sở hữu hệ thống di tích phong phú, lại có chính sách miễn giảm phí tham quan. Nhờ đó, học sinh có điều kiện tiếp cận trực tiếp. Tôi kỳ vọng các em sẽ trở thành những “đại sứ di sản”. Khi hiểu và yêu di sản, các em sẽ có cách riêng để lan tỏa những giá trị đó.

Thế hệ trẻ có lợi thế về công nghệ, tư duy sáng tạo và khả năng kết nối. Các em có thể kể lại câu chuyện di sản bằng nhiều hình thức mới như video, sản phẩm số, dự án cộng đồng… Chúng tôi mong muốn tạo ra môi trường để nuôi dưỡng niềm đam mê đó, không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mà còn hỗ trợ phát triển thành những sản phẩm cụ thể. Khi đó, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn “sống” trong đời sống hiện đại.

"Lộc phá tháng Ba" của Huế ngày nay Cuối tuần 64

 

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn khác đang đón chờ bạn đọc, như: Rác - sạch từ gốc, hay… trông chờ ở camera (Kim Oanh); Công nghiệp tăng tốc, mở dư địa tăng trưởng (Lê Thọ); Lặng lẽ những tiệm sách cũ… (Phạm Phước Châu); Nàng công nữ buổi giao thời (Nhật Minh); Tìm lại hãng gạch bông Bảo Trác (Nam Giao); Tinh tế nghệ thuật uống trà Huế (Hà Lê); Mâm cơm của mẹ (Anh Đức); Kỳ vọng vào “luồng gió mới” (Hàn Đăng); Thông điệp từ thầy Polking (Phi Tân)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 64, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 22/3.

Huế ngày nay Cuối tuần
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nơi chốn của Huế

Với người yêu nghệ thuật, chương trình âm nhạc kỷ niệm 87 ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa diễn ra tại Huế đã để lại dấu ấn đầy cảm xúc.

Nơi chốn của Huế
Sắc phong đình làng kể chuyện trăm năm

Mới đây, cuốn sách “Sắc phong Triều Nguyễn tại một số di tích trên địa bàn TP. Huế” (NXB Thuận Hóa) do Bảo tàng Lịch sử TP. Huế thực hiện và công bố đã giúp bạn đọc yêu văn hóa hiểu hơn giá trị di sản tư liệu Hán Nôm của người dân vùng Huế.

Sắc phong đình làng kể chuyện trăm năm
Người bán ký ức

Hơn một năm nay, tiệm cơm ông Tư không chỉ là chỗ tôi ghé qua ăn những món quê không có thực đơn cố định, mỗi tuần chừng hai, ba lần. Nó còn là điểm dừng chân của tôi mỗi lúc tôi thấy mệt nhoài khi bị cuốn vào vòng xoáy công việc.

Người bán ký ức
Níu giữ nghề xưa

Gần ba thập kỷ gắn đời mình với những mảnh sành, mảnh sứ, nghệ nhân Đào Hữu Khiến vẫn giữ trọn sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và niềm đam mê với nghề.

Níu giữ nghề xưa

