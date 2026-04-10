Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường tham dự IPU-152, thăm chính thức Cộng hòa Italia

(Ảnh: Văn Chúc)

Tối 10/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ ngày 11 đến 17/4/2026.

Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong.

Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và việc kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ thông điệp đối ngoại đầu nhiệm kỳ của Quốc hội Việt Nam.

Thông qua chuyến công tác, Quốc hội Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ trương triển khai nhất quán đường lối đối ngoại của Đại hội XIII và XIV của Đảng: độc lập, tự chủ, tự cường; hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đối ngoại nghị viện được xác định là một trụ cột ngày càng quan trọng trong tổng thể nền đối ngoại toàn diện, hiện đại của đất nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên, kênh đối thoại nghị viện ngày càng phát huy vai trò là cơ chế xây dựng lòng tin, thúc đẩy đồng thuận chính sách và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, đa phương.

IPU tiếp tục là cơ chế hợp tác nghị viện đa phương lớn nhất thế giới, có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng, góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương. Đại hội đồng IPU-152 dự kiến diễn ra tại Istanbul từ ngày 15 đến 19/4/2026, với sự tham dự của khoảng 130 đoàn nghị viện thành viên, trong đó có gần 60 Chủ tịch Quốc hội.

Gia nhập IPU từ năm 1979, Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế và tiếng nói tại diễn đàn này. Việc đăng cai tổ chức thành công IPU-132 tại Hà Nội năm 2015, với Tuyên bố Hà Nội về các mục tiêu phát triển bền vững, đã ghi dấu ấn nổi bật, thể hiện năng lực điều phối, dẫn dắt và đóng góp sáng kiến của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

Với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”, IPU-152 tập trung thảo luận các nội dung lớn phù hợp với ưu tiên của cộng đồng quốc tế và Việt Nam, như củng cố hòa bình, an ninh, thúc đẩy luật pháp quốc tế, tái thiết hậu xung đột, bảo đảm an ninh kinh tế và an ninh mạng. Đại hội đồng cũng sẽ tiến hành bầu Tổng Thư ký IPU nhiệm kỳ 2026-2030.

Sau khi tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Italia, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Italia tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn một thập kỷ xác lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Italia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), sau Đức và Hà Lan; trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia tại khu vực ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 7,3 tỷ USD, tăng hơn 6% so với năm trước, cho thấy đà tăng trưởng ổn định và dư địa hợp tác còn rộng mở.

Về đầu tư, Italia hiện có 167 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 633 triệu USD, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, sản xuất giày da, thiết bị vệ sinh và xây dựng. Hai nước cũng duy trì hiệu quả nhiều cơ chế đối thoại thường niên trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, khoa học-công nghệ và giáo dục.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và hợp tác giáo dục tiếp tục được thúc đẩy. Italia đã hỗ trợ Việt Nam trùng tu Khu di tích Mỹ Sơn, đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như tuần lễ văn hóa, triển lãm, liên hoan nghệ thuật. Hai bên cũng tăng cường trao đổi sinh viên, cấp học bổng, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm chính thức Italia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italia, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.

