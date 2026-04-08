Lãnh đạo các nước gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ tuyên thệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Ấn Độ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; thể hiện sự tin tưởng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của đồng chí Tô Lâm và sự đánh giá cao về những thành tựu, đóng góp to lớn và sự cống hiến không mệt mỏi của đồng chí trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm phong phú của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng với các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam anh em giành được những thành tựu mới to lớn và quan trọng hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Đồng chí Thongloun Sisoulith sẵn sàng cùng kề vai sát cánh với đồng chí Tô Lâm tiếp tục vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như góp phần vào việc giữ vững hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; khẳng định quan hệ hai nước là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, dưới sự định hướng của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung – Việt đã có bước phát triển vượt bậc, hợp tác chiến lược toàn diện đạt nhiều thành quả phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; cho biết từ đầu năm đến nay hai bên đã duy trì trao đổi chiến lược cấp cao và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó thể hiện tình cảm thắm thiết "đồng chí, anh em".

Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết và hợp tác là phù hợp với lợi ích chung của hai Đảng, hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay; đồng thời, bày tỏ coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ hai nước, sẵn sàng cùng đồng chí Tô Lâm tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược, định hướng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung – Việt tiến lên phía trước, không ngừng làm lớn mạnh sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, qua đó mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu giữ chức Chủ tịch nước tại Kỳ họp lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, nhấn mạnh đây là minh chứng cho năng lực lãnh đạo xuất sắc và quyết tâm mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc đưa đất nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng, giành được nhiều thắng lợi to lớn, phát triển nhanh chóng và toàn diện trên mọi lĩnh vực, cũng như giữ vai trò quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Các nhà lãnh đạo Campuchia bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ lâu đời giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng đoàn kết, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác toàn diện, bền vững, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và nâng lên tầm cao mới; khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tăng cường quan hệ song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng thống Putin đánh giá quyết định của Quốc hội một lần nữa chứng tỏ uy tín chính trị cao nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự ủng hộ rộng rãi nhất đối với đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và bảo vệ quyền lợi của đất nước trên trường quốc tế.

Tổng thống Putin tin tưởng rằng, việc Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch nước sẽ tạo điều kiện tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam; bày tỏ vui mừng được tiếp tục đối thoại xây dựng và phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về các chủ đề quan trọng của hợp tác song phương, hợp tác khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi thông điệp chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ; bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ để tiếp tục làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, vì sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân dân hai bên và khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ - Ảnh: VGP

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng nhân dịp đồng chí được Quốc hội bầu đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ; thể hiện sự tín nhiệm và tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đối với vai trò, tầm nhìn và năng lực điều hành đất nước của đồng chí để đưa đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển và thịnh vượng hơn.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để thúc đẩy và phát huy mối quan hệ giữa hai nước, nhất là triển khai thực chất, hiệu quả kết quả Cuộc gặp hai Bộ Chính trị cũng như kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đồng thời, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực trên và thế giới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, đồng thời là đối tác hợp tác quan trọng với nhiều lợi ích chiến lược chung, và dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lý Cường bày tỏ sẵn sàng cùng đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, đẩy nhanh xây dựng cục diện hợp tác cùng thắng, cùng có lợi, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; qua đó thể hiện tín nhiệm và ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những cống hiến to lớn của ngài đối với sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Thủ tướng Hun Manet tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo năng động và tầm nhìn của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao mối quan hệ bền chặt, hữu nghị lâu đời giữa hai nước, được xây dựng trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài; mong sớm được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế đa phương khác, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: VGP

Trong thông điệp chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn nhân dịp tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ lâu đời giữa hai Quốc hội.

Nhân dịp này, đồng chí Viengthong Siphandone, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Lào đã gửi điện chúc mừng đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhân dịp đồng chí tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước.